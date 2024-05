Brescia, colpo di scena: Borrelli non si è presentato alla visita di controllo

Erica Bariselli-Luca Chiarini

Il giocatore avrebbe inviato un certificato di indisposizione, ma il sospetto è che dietro alla mossa ci siano offerte dalla serie A. Situazione delicatissima

Gennaro Borrelli: il suo futuro potrebbe essere lontano da Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Alla clinica Sant’Anna era tutto pronto. Era pronto, soprattutto, il professor Bonaspetti. Il quale avrebbe dovuto sottoporre a una visita di controllo l’uomo al centro degli scenari di mercato del Brescia, ovvero Gennaro Borrelli. Bonaspetti avrebbe dovuto visitarlo questo mercoledì, appunto. Ma non lo ha visitato perché l’attaccante non si è presentato all’appuntamento paragonabile a una sorta di «accertamento fiscale» e dunque necessario ai fini della copertura assicurativa per l’infortunio (