Brescia-Carrarese, tifosi giallazzurri solo nel settore ospiti

I tifosi della Carrarese residenti in provincia di Massa Carrara potranno assistere alla sfida di questa domenica contro il Brescia solo nel settore ospiti, a condizione che siano in possesso della tessera del tifoso. A disporlo è stato il prefetto di Brescia Andrea Polichetti, «al fine – si legge nel comunicato della Prefettura – di prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico».

Per la sfida in programma questo weekend è inoltre in programma una protesta della Curva nord del Brescia, che in aperta contestazione nei confronti di Massimo Cellino ha annunciato che resterà all'esterno dello stadio fino al diciassettesimo minuto di gioco: «Invitiamo tutto lo “zoccolo duro”, che ama come nessun altro la propria maglia, a fare lo stesso» ha scritto ieri il tifo organizzato biancazzurro in una nota.