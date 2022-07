Brescia: amichevole contro la Settaurense per salutare Ronzone

Due settimane di sudore, di allenamenti, di 17 gol nella prima amichevole, di affetto dei tifosi arrivati in Trentino sabato scorso. Per il Brescia ora è tempo di seconda (e ultima) sgambata a Ronzone, ma anche tempo di preparare la valigia per far ritorno in città e lasciarsi alle spalle le temperature decisamente più accettabili della Val di Non. Il momento.

Oggi quindi alle 17.30 (ingresso gratuito come contro l’Alta Anaunia) le rondinelle affrontano la Settaurense, formazione che milita nella Promozione trentina e quindi potrebbe rappresentare un ostacolo un tantino più interessante rispetto al precedente. Formazione che tra l’altro domenica scorsa ha affrontato in amichevole il Bologna, impostosi 8-0. Il Brescia arriva alla partita dopo due settimane davvero intense e, come sabato scorso, avrà nelle gambe anche l’allenamento mattutino che Clotet farà sostenere sul campo.

A proposito del tecnico spagnolo, il fatto che il collaboratore tecnico Simone Baggio abbia lasciato squadra e ritiro per raggiungere Inzaghi alla Reggina (è stato liberato tutto lo staff di SuperPippo) lo ha infastidito e non poco. Primo perché aveva dato spazio allo stesso Baggio durante il ritiro (ieri ha lavorato sul campo Gastaldello), secondo perché ora ci si dovrà adoperare per trovare un altro collaboratore tecnico che possa entrare nello staff.

Un intoppo al quale Clotet avrebbe rinunciato più che volentieri, visto che il primo fine settimana di agosto vedrà i biancazzurri impegnati in Coppa Italia a Pisa e di tempo da perdere ce n’è davvero poco.

A disposizione

Oggi però la testa va alla Settaurense e soprattutto alla valutazione dei progressi fatti in queste due settimane. Mancherà ancora Huard, che non ha smaltito del tutto la botta al polpaccio e presumibilmente rientrerà in gruppo la prossima settimana. Chi invece in gruppo c’è, è il portiere Lezzerini, il quale però verrà risparmiato oggi nell’amichevole per evitare ricadute dall’infortunio che giorno dopo giorno sta diventando un ricordo. Per il resto tutti abili e arruolati e probabilmente anche tutti in campo oggi pomeriggio. Domattina ultimo allenamento a Ronzone, poi squadra sul pullman per fare rientro a Brescia. Pranzo di gruppo quindi rompete le righe fino a martedì, quando a Torbole Bisoli e compagni riprenderanno a lavorare.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it