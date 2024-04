Brescia, cuor di Bisoli: il capitano in volo su un’estate speciale

Già nella top 10 dei più presenti di sempre sogna il massimo traguardo e a giugno si sposa

Il capitano Bisoli con alcuni compagni - © www.giornaledibrescia.it

«Sogna, ragazzo sogna...Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu». Quel ragazzo cantato da Roberto Vecchioni, attualizzando, potrebbe benissimo essere il capitano del Brescia Dimitri Bisoli. Il capitano che non si ferma mai sul campo e che guida il treno biancazzurro verso i play off. Il suo obiettivo...minimo. Perché sa sognare eccome, il capitano del Brescia. Uno che qui, in negativo, in 8 anni, ne ha viste di tutti i colori. Alcune da non credere, se non le avessimo vissute.