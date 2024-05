Brescia al lavoro verso Catanzaro: Adorni in gruppo, Moncini resta in forse

È iniziata la settimana più lunga e bella del Brescia che prepara la trasferta di Catanzaro dove sabato sera si giocherà l’accesso alla semifinale play off. A Torbole Casaglia si lavora principalmente per riuscire a effettuare due recuperi pesanti: quello del difensore Davide Adorni e quello dell’attaccante Gabriele Moncini.

Per Adorni ci sono buone notizie: questo lunedì è tornato in gruppo. Resta invece ancora in dubbio Moncini che continua in un percorso di lavoro in differenziato. Permane comunque un cauto ottimismo. Stanno bene e saranno convocati Mangraviti e Fares che avevano marcato visita a Bari.