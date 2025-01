Brescia, Bisoli: «Col gol di Dimitri corono un sogno»

L’orgoglio che Pierpaolo Bisoli sfodera dopo il pareggio di Bari ha varie forme. C’è quello da allenatore: «Sfido chiunque ad andare sotto sei volte in serie B e a recuperare». Ma c’è pure quello paterno, che oggi forse prevale: «Dimitri sta patendo il fatto di avere suo padre allenatore, lo avverte come una doppia responsabilità. Ma lui deve considerarmi uno qualunque, glielo ripete in continuazione anche la mamma. Tiene più al Brescia che a me (ride, ndr). Quell’abbraccio è il coronamento del sogno di una famiglia».

L'abbraccio di papà e figlio dopo il gol di Dimitri - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Il punto raccolto al San Nicola ha un valore enorme: il Brescia ci arrivava in totale emergenza, ma ha saputo reagire da squadra. «Questo gruppo merita tanti applausi, sono convinto che le vittorie arriveranno» insiste Bisoli. Che non nasconde un pizzico di preoccupazione per Cistana, uscito nel finale per un infortunio al ginocchio: «Si è girato in maniera innaturale, ma mi auguro non sia nulla».

Pierpaolo ribadisce un concetto: «Dal mercato non voglio nulla, questa squadra ha valori tecnici e morali importanti». L’attenzione è rivolta esclusivamente al campo: «Ora la condizione atletica è cresciuta, al pari di quella mentale. La prima volta che passeremo in vantaggio, vinceremo. Non ho dubbi a riguardo». Poi qualche scintilla in sala stampa. Alcuni giornalisti lo attaccano per il parapiglia dopo il fischio finale, lui si difende: «Stavo correndo verso la mia panchina, se avete visto altro vi sbagliate. Io per primo ho chiesto che venisse buttato fuori il pallone con Pucino a terra».