Serie B, il Brescia sfida in trasferta il Bari: la diretta

Non c’è pace per il Brescia, che per l’ennesima volta affronta una partita in piena emergenza. Oggi contro il Bari (17.15) rientrano due elementi chiave come Cistana (che parte però dalla panchina) e Dimitri Bisoli, ma in un colpo solo escono di scena Borrelli, Juric e Moncini, tutti squalificati dopo l’ultima sfida contro la Sampdoria. Assente anche Jallow (distorsione alla caviglia) e, notizia delle ultime ore, danno forfait pure Matthias Verreth, vittima di un problema muscolare nella rifinitura, e Bjarnason, fermato dalla febbre.

La gara del San Nicola è comunque un’occasione per le rondinelle, che sulla carta hanno la possibilità di allungare sui play out, approfittando della sconfitta proprio della Samp contro il Cesena.

La formazione scelta da Bisoli è inevitabilmente rimaneggiata. L’attaccante di riferimento sarà Flavio Junior Bianchi, con il supporto sulla trequarti di Olzer. Galazzi e il confermato Nuamah saranno invece gli esterni offensivi. In cabina di regia, accanto a capitan Dimitri, troverà posto Bertagnoli, reduce da una prova di livello contro la Sampdoria.

In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta streaming di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.