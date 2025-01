Atalanta Under 23 – Lumezzane: le pagelle dei valgobbini

Gran colpo del Lumezzane, che sbanca il Comunale di Caravaggio (0-1), superando l’Atalanta Under 23, che in casa non perdeva dallo scorso 4 ottobre, con una prova di cuore e grinta. La decide la zampata di Tenkorang dopo sedici minuti del primo tempo, ma una nota di merito va alla difesa rossoblù. Le nostre pagelle.

6.5 – Stefano Filigheddu

Un paio di interventi preziosi.

7 – Marco Moscati

Dietro è attentissimo. Dà il suo contributo offensivo.

7.5 – Cesare Pogliano

Esce dai blocchi con precisione. Le palle alte sono tutte sue.

8 – Alessandro Dalmazzi

Un muro insuperabile. Doppio salvataggio in area piccola su Vlahovic e Artesani.

6.5 – Marco Pagliari

Tornato titolare dopo quasi un mese e mezzo. Gli manca un po’ di ritmo partita. Il giallo gli farà saltare la gara con la Triestina.

7.5 – Joshua Tenkorang

Il gol chiude la settimana perfetta iniziata con la nascita del figlio Jaden. Dal 39’ st Samuele D’Agostino (sv).

6.5 – Anthony Taugourdeau

Prezioso quando c’è da difendere, ma anche quando c’è da ripartire.

6 – Matteo Scanzi

Mette lo zampino nello 0-1 con un bell’inserimento senza palla.

6 – Enrico Baldini

Grande pulizia tecnica. La sensazione è che gli manchi ancora qualcosa. Un gol annullato per fuorigioco.

Dal 12’ st Matteo Ferro (6).

6 – Gaetano Monachello

Tanto lavoro sporco. Fa respirare la squadra conquistando falli a ripetizione. Dal 22’ st Niccolò Corti (6.5) Difende tanti palloni nel finale.

6 – Mattia Iori

Si sacrifica spesso in ripiegamento. Dal 39’ st Tommaso Pittino (sv).