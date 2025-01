Serie C, Lumezzane ospite dell’Atalanta U23: segui la diretta

«La prestazione con la Clodiense non ha soddisfatto nessuno, i calciatori in primis. Non c’è stato bisogno di grandi discorsi in settimana perché la delusione per ciò che è accaduto è forte in ognuno di noi». Le parole di Arnaldo Franzini, tecnico del Lumezzane, alla vigilia dell’incrocio esterno con l’Atalanta Under 23 (ore 15) sono chiarissime. Non c’è spazio dunque per altri errori, almeno dal punto di vista dell’atteggiamento, anche se contro i nerazzurri la sfida non sarà certamente in discesa.

Gli orobici infatti veleggiano in quarta posizione in solitaria e sono reduci da sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pari). Umore opposto in casa Lume, con i valgobbini chiamati a riscattare il brutto scivolone interno con l’Union Clodiense e a ritrovare continuità dopo i quattro punti collezionati nelle prime due gare del 2025. Serve tornare a muovere la classifica anche per difendere le quattro lunghezze di vantaggio sull’undicesima posizione e per ritrovare fiducia e giusto atteggiamento.

Ma la settimana in casa Lume non è stata di certo facile. Un’epidemia influenzale ha infatti colpito molti calciatori. In mezzo a tante difficoltà spicca però anche una nota positiva, con il rientro tra i convocati di Tremolada, esattamente un girone dopo l’ultima volta. Nei quattro precedenti disputati fin qui regna l’equilibrio totale con due vittorie per parte, ma il Lumezzane nell’unico incrocio in terra orobica è uscito sconfitto. Un altro trend da invertire, per riprendere a correre in chiave play off.