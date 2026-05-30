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Il Psg ha vinto la Champions League

La squadra francese di Luis Enrique ha sconfitto in finale ai rigori l’Arsenal
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Le immagini della finale di Champions League

Il Paris Saint Germain vince la Champion League 2026. In finale a Budapest la formazione allenata da Luis Enrique ha sconfitto ai rigori l’Arsenal guidato da Arteta.

Dopo i tempi supplementari la sfida era finita 1-1 con gol di Havertz al 6’ del primo tempo per i Gunners e pareggio nella seconda frazione dagli undici metri di Dembélé al 65’. Dischetti quindi fatali per gli inglesi, con errore decisivo di Gabriel.

Per i parigini si tratta della seconda Champions League di fila, dopo la vittoria dell’anno scorso contro l’Inter, la terza per la Francia considerando anche la vittoria del Marsiglia nel 1993. La

primatista resta sempre il Real Madrid con 15 successi, fra le nazioni domina la Spagna (20) davanti a Inghilterra (15), Italia (12) e Germania (8).

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