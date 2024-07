Brescia, seconda amichevole estiva con i dilettanti: la diretta

Brescia-Dilettanti 6-1 (pt 8’ Bisoli, 11’ Olzer, 40’ Paghera, 47’ Bertagnoli, 48’ Vitari; st 1’ Galazzi, 17’ Bjarnason)

68’ - Secondo cooling break della partita. Si gioca sotto un sole torrido a Travagliato.

62’ - Doppio cambio per Maran: Muca e Nuamah rilevano Jallow e Galazzi.

62’ - Papetti si mette in proprio e serve un bel filtrante a Bjarnason, che solo davanti alla porta non sbaglia: sesto gol del Brescia.

55’ - Bjarnason segna, ma in fuorigioco: gol annullato.

50’ - Questa la disposizione del Brescia nel secondo tempo:

Brescia (4-3-2-1): Avella; Jallow, Papetti, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Fogliata; Galazzi, Bjarnason; Buhagiar.

46’ - Quinto gol del Brescia: Corrado sfreccia a sinistra e appoggia per Galazzi, che sfrutta il buco di un difensore e segna col mancino.

19.30 - Ripresa iniziata a Travagliato.

19.24 - Termina qui la prima frazione: Brescia avanti 3-0 grazie alle reti di Bisoli, Olzer e Paghera.

45+3’ - C’è gloria per gli avversari: Vitari segna nell’area piccola su assist di Bettolini. Colta di sorpresa qui la difesa del Brescia.

45+2’ - Poker di Bertagnoli: sinistro dal confine dell’area che trafigge il portiere avversario.

40’ – Succede tutto in una manciata di secondi: fallo da rigore di Bisoli su Vitari, sul dischetto va Cartella che si fa ipnotizzare da Lezzerini. Poi arriva il tris di Paghera: botta fuori che va a bersaglio.

38’ - Dickmann calcia col piede debole, comoda la presa del portiere dei dilettanti.

35’ - Olzer calcia forte con il mancino, ottimo intervento del portiere avversario. Sesto corner per il Brescia.

32’ - Prima sortita offensiva avversaria: cross basso dalla destra messo fuori da Adorni.

29’ - Ci riprova Bisoli: destro a giro che finisce oltre il montante.

27’ - Si è ripreso a giocare dopo il cooling break: cross pennellato di Galazzi per Bertagnoli, che di testa manda alto.

21’ - Azione avvolgente del Brescia conclusa col mancino da Galazzi: soluzione morbida neutralizzata dal portiere avversario.

17’ - Ci prova ancora Bisoli: girata aerea che non esce di molto.

11’ - Ecco il raddoppio: iniziativa individuale di Olzer, che s’accentra dalla sinistra e conclude verso il primo palo, pescando l’angolino.

8’ - Brescia in vantaggio: Bisoli elude l’uscita del portiere avversario e segna a porta vuota.

7’ - Galazzi fa correre Dickmann, che parte in gioco e si presenta a tu per tu con l’estremo difensore dei dilettanti, bravo a neutralizzarlo.

5’ - Subito un appunto tattico: Maran ha schierato i suoi con un 4-2-3-1. Paghera e Bisoli sono i due mediani, Bertagnoli fa il raccordo alle spalle di Bianchi, con Galazzi e Olzer sugli esterni.

2’ - Subito un tentativo col mancino di Dickmann: il portiere avversario si distende e para in due tempi.

18.34 - Inizia il match a Travagliato: primo pallone mosso dalla rappresentativa dilettanti.

18.11 - Restano fuori Borrelli e Moncini, come due giorni fa, al pari di Michele Besaggio, alle prese con qualche acciacco.

18.09 - Questo l'undici iniziale scelto da Rolando Maran per l'amichevole:

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Olzer, Galazzi; Bianchi.

17.30 - Sarà il primo abbraccio dell’estate con i tifosi: il Brescia torna in campo per un test amichevole, contro un’altra rappresentativa di dilettanti. Questa volta non si gioca a Torbole, ma allo stadio San Michele di Travagliato. Alle 18.30 il fischio d’inizio del match: in questa pagina gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.