Al Saleri arriva il Mantova per sfidare il Lumezzane

Arriva la regina al Saleri e l’appuntamento è di quelli da non sbagliare per il Lumezzane che, contro il Mantova già promosso in serie B (ore 18.30), ha bisogno di punti per continuare a sognare i play off.

Un altro passo falso infatti rischierebbe di cancellare la post season dei valgobbini, al momento in decima piazza con 47 punti a +1 sulla Pro Patria undicesima, ma gli inseguitori non mancano, con Renate a quota 45 e Albinoleffe e Virtus Verona a 44. Un rush finale al cardiopalma per i rossoblù, chiamati a ripartire dopo la brutta prova di sabato scorso contro la Pro Sesto, che ha interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi collezionata fino a quel momento dai ragazzi di Arnaldo Franzini.

Ma la sfida con il Mantova, l’ultima di campionato al Saleri, sarà vera festa anche per la formazione di Davide Possanzini, che verrà omaggiata dai padroni di casa con una passerella d’onore all’ingresso in campo, il classico «pasillo» tributato ai vincitori. Certo, il trend del Lumezzane visto in queste ultime uscite non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoblù, con i valgobbini che hanno vinto appena una partita nelle ultime nove, ma che ancora una volta risponderanno presenti in un Saleri vestito a festa che va verso il nuovo record stagionale di presenze.

Servirà dunque tornare a macinare gioco e risultati, proprio contro il Mantova dei bresciani – dal tecnico Possanzini, al ds Botturi, da Festa tra i pali e dall’ex Galuppini – che, dopo l’aritmetica promozione conquistata senza giocare, grazie proprio all’1-1 del Lumezzane contro il Padova, non ha ancora vinto, collezionando un doppio ko con Renate e Vicenza. Certo, nel girone di ritorno il Lumezzane si è confermato grande con le grandi, mandando al tappeto sia la Triestina che il Vicenza e pareggiando con il Padova. Un ruolino di marcia da sfregarsi le mani quello ottenuto al Saleri contro tre delle quattro prime della classe, ma da certificare anche contro la regina del girone A, per non farsi scivolare dalle mani il sogno, ora obiettivo, play off.