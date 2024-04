Il Lumezzane affronta la Pro Sesto, obiettivo blindare la zona play off

Archiviata l’aritmetica salvezza, per il Lumezzane è tempo di alzare l’asticella, blindando anche la zona play off. Ma per farlo, contro la Pro Sesto (fischio d’inizio ore 18.30) serve spezzare un tabù esterno che dura ormai da troppo, con l’ultimo successo in trasferta che risale allo scorso 10 febbraio, nell’1-0 di Meda contro il Renate. Per un Lumezzane in piena lotta play off, c’è una Pro Sesto che annaspa per rimanere a galla, perché al momento i milanesi, visto il penultimo posto e il contemporaneo -9 in classifica dalla Pergolettese quintultima, sarebbero retrocessi direttamente in D senza passare dai play out. I biancoazzurri però sono in salute, come testimoniato dagli ultimi risultati.

Gli avversari

Dopo l’approdo sulla panchina di Angellotti, subentrato a Paci, la Pro Sesto ha decisamente accelerato, perdendo appena una volta su sette partite (con la Triestina) e collezionando due vittorie e quattro pareggi, che al momento assestano a quota tre la striscia di risultati utili consecutivi. Il pareggio beffa arrivato nella prosecuzione della gara di mercoledì con il Vicenza, ha lasciato qualche strascico dal punto di vista degli assenti (out il capitano Gattoni e lo squalificato Giorgeschi), ma anche dato consapevolezza ad una piazza che naviga tra i professionisti dalla stagione 2020/2021.

Obiettivo play out

Lato Lumezzane la lotta per i play off è serratissima. I valgobbini (con 47 punti) al momento devono difendere il +3 sull’undicesima piazza occupata da Renate e Virtus Verona, ma un punto sotto preme forte anche il trittico composto da Albinoleffe, Pro Patria e Arzignano (ferme a 43 lunghezze). Un successo, con due sole gare da giocare, blinderebbe virtualmente la corsa agli spareggi, prolungando a quattro la striscia di risultati utili consecutivi dei rossoblù, dopo il doppio pareggio in rimonta con Novara e Padova e il convincente successo casalingo con la Virtus Verona.