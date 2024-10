Aggredirono i tifosi del Pisa: denunciati sei ultras del Brescia

Sei tifosi del Brescia sono stati denunciati dalla questura di Pisa per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. Per loro sono state anche avviate le procedure per l'irrogazione di altrettanti Daspo. Lo ha reso noto la questura pisana.

I tifosi sono stati ritenuti responsabili di aver provocato disordini il 21 settembre scorso, in occasione della partita Pisa-Brescia, quando aggredirono alcuni sostenitori nerazzurri nei pressi di un bar alla periferia della città. Negli scontri rimasero feriti un tifoso toscano e un operatore della polizia.

La visione delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza del locale, insieme a quelle realizzate dalla Polizia scientifica, hanno permesso di identificare i sei tifosi bresciani ritenuti responsabili delle aggressioni ai supporter del Pisa.