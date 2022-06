Accordo trovato: il Brescia e Marroccu si sono separati

Accordo per la risoluzione contrattuale trovato tra il Brescia e il direttore sportivo Francesco Marroccu. Questa mattina il dirigente e Massimo Cellino hanno trovato l'accordo: Marroccu, che da settimane aveva manifestato la ferma volontà di non proseguire il suo rapporto col Brescia non ravvisando più le condizioni necessarie, è stato liberato con una ventina di giorni d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Ora Marroccu firmerà per l'Hellas, mentre a Brescia, in pole per sostituirlo, c'è Giorgio Perinetti anche se non sono da escludere sorprese: nelle ultime ore è uscito anche il nome di Carlo Taldo.

Col ritorno di Massimo Cellino da Londra iniziano ad arrivare le prime ufficialità in merito alla nuova stagione. Il club ha iniziato con il comunicare la data e il luogo della ripartenza: il ritiro sarà dal 2 al 16 luglio in Trentino, nella Val di Non, a Ronzone. È la stessa località che la passata estate ospito il Monza che poi è salito in serie A: chissà che la scaramanzia non abbia giocato un ruolo nella scelta di questa località.

