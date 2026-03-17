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Accolto il ricorso del Marocco, tolta la Coppa d’Africa al Senegal

Clamorosa sentenza della Caf che ribalta il risultato della rocambolesca e contestatissima finale giocata a Rabat lo scorso 18 gennaio
Tensione durante la finale dello scorso gennaio tra Marocco e Senegal - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
Tensione durante la finale dello scorso gennaio tra Marocco e Senegal - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
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Epilogo incredibile per la Coppa d’Africa: la Corte d'Appello della Caf ha deciso la sconfitta a tavolino del Senegal nella finale dell’edizione 2025 con il risultato finale di 3-0 a favore del Marocco padrone di casa, che si aggiudica così il trofeo continentale. Accolto dunque il ricorso del Marocco, che aveva perso la finale ai supplementari grazie alla rete decisiva di Gueyé.

In precedenza, nel recupero, sul risultato dello 0-0, l'arbitro aveva concesso un rigore discutibile al Marocco che aveva scatenato l'ira del Senegal, uscito in blocco dal campo ad eccezione di Mané, che evitava ai suoi la sconfitta a tavolino per poi convincerli a rientrare in campo. Brahim Diaz falliva poi il penalty per condurre il match al prolungamento. In merito invece alla condotta dei raccattapalle durante l'incontro, Saibari è stato sospeso per due incontri ufficiali, mentre la federazione marocchina ha visto la sua pena pecuniaria confermata a 100.000 dollari.

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