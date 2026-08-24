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Vareschi campione del mondo con la Nazionale di calcio paralimpico

Il giocatore della squadra paralimpica dell’Union Brescia ha firmato una doppietta nella finale contro gli Usa e si è meritato il riconoscimento di Mvp
La gioia di Mattia Vareschi protagonista con la Nazionale paralimpica
La gioia di Mattia Vareschi protagonista con la Nazionale paralimpica

Il giocatore della squadra di calcio paralimpico dell’Union Brescia Mattia Vareschi è diventato campione del mondo: il 16enne con la maglia della Nazionale ha battuto gli Stati Uniti nella finale della rassegna mondiale di calcio paralimpico che si è tenuta a Loughborough. Nel 3-1, Vareschi ha brillato con una doppietta che gli è valsa anche il riconoscimento personale di Mvp della gara.

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