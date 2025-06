Torneo di Polpenazze, serata speciale con gli spareggi

Sono otto le squadre che hanno già strappato il pass per la seconda fase della quarantacinquesima edizione del notturno di Polpenazze: Nova Sider Forgital e Scalvenzi/Costruzioni Speciali Bresciane nel girone 1, Pgm nel 2, Ceresa Delfina Autodemolizioni/Costruzioni Fontana/Folli e Comipont/Real Valverde/ As29 nel 3, Garda Soccer Academy/Industrial Frigo/Borgo Spurghi/Doctor Glass e Franzoni Costruzioni/Tecnopasturi/Officine Meccaniche Bergomi/Rekonta nel 4 e Paini Arredamenti/Lazzaroni Giardini nel 5.

Leggi anche Torneo di Polpenazze, i risultati della nona serata

Gli spareggi

Questa settimana, tra domani e giovedì, sono previste le ultime sei partite che decreteranno le ultime qualificate. Stasera, però, è in programma una serata speciale. Il girone 2 si è infatti concluso con Pgm a quota 9 e qualificata come prima, e tre squadre a pari punti (3), ossia l’Immobiliare Castelcovati, Ottica Donatini/Imbal Line/Tima e Alta Serbatoi/Arici Dario. Sono necessari dunque gli spareggi per determinare la seconda squadra che strappa il pass per la seconda fase.

Leggi anche Tornei estivi, nel Bresciano più di 150mila euro di montepremi

Il programma

Si comincerà alle 20. Il centro sportivo di Polpenazze sarà aperto solo parzialmente (funzionerà il bar, non la cucina; ingresso gratuito), e si disputeranno tre partite (15 minuti per tempo) con calci di rigore in caso di parità. La prima sfida vedrà opporsi Alta Serbatoi/Arici Dario e L’Immobiliare Castelcovati. La vincente di questo incontro affronterà Ottica Donatini/Imbal Line/Tima alle 20.35. La perdente giocherà con gli ottici alle 21.10.

Sabato prenderà il via la seconda fase: le dodici squadre che hanno superato lo sbarramento verranno suddivise in quattro triangolari. Accederanno al turno successivo le prime due di ogni raggruppamento. e. pass.