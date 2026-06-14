Torneo notturno di Polpenazze: i risultati della nona serata

Passa il turno Sifral, mentre rimane fuori Società Agricola Duranti e Amadei. Nova Sider Forgital vince lo scontro diretto e si aggiudica il primo posto nel proprio girone: questi i verdetti della nona serata della quarantaseiesima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi.
Nel terzultimo appuntamento della prima fase si disputano le ultime gare dei gironi 2 e 3.
Girone 2
Si comincia subito con la partita più interessante, quella tra Sifral/Fpm Group e Società Agricola Duranti e Amadei/Baroni, entrambe a quota 3, che si giocano il secondo posto nel raggruppamento 2. Sifral parte forte e dopo aver sbloccato con Matteo Oboe (3’ pt) trova il raddoppio con Simone Comelli (6’ st). Mattia Bonseri (7’) dimezza lo svantaggio, ma poi non riesce a coronare la rimonta. Termina 2-1 per Sifral, che passa come seconda dietro a Tecnopasturi/ Rekonta/ Warner Car/ Ortofrutta Bazzana.
I vicecampioni del 2025 battono senza troppi problemi la già eliminata Ottica Donatini/ Imbal Line/ Tima/ Numismatica Leonessa e chiudono a punteggio pieno. Finisce 8-3: per Tecnopasturi vanno a segno Pasquale Costanzo (5’, 6’ e 15’ pt; 4’ st), Emanuele Bardelloni (5’ st), Alessandro Chiari (7’ e 9’ st) e Daniele Fenotti (14’ st). Per gli ottici reti di Edoardo Lo Monaco (10’ pt), Matteo Scarsato (11’ pt) e Matteo Beltrami (12’ pt).
Girone 3
Per il girone 3 le due formazioni già qualificate, Nova Sider Forgital e Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane (entrambe a quota 6 punti) si sfidano per il primato. Match combattutissimo: nella prima frazione Scalvenzi allunga due volte, con Filippo Boccenti (5’) e Daniel Jakimovski (12’), ma viene puntualmente raggiunta da Federico Peli (7’) e Manuel Marchetti (15’).
Per decretare la prima del girone sono necessari i calci di rigore: Nova Sider Forgital risulta più precisa dal dischetto e chiude in testa. Nello stesso gruppo Il Resto del Maury si aggiudica il match tra deluse (entrambe sono state eliminate con un turno di anticipo) contro Gf Transport. Nel 5-3 finale spicca la tripletta di Davide Reggiani (12’ pt, 2’ e 15’ st). Le altre due reti portano la firma di Soumare Assane (7’ pt) e Giorgio Zontini (4’ st). Per Gf gol di Alberto Caliendo (4’ pt) e doppietta di Roberto Maffioletti (7’ e 16’ st).
Si torna in campo dopodomani con la penultima serata della prima fase.