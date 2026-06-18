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Torneo di Polpenazze 2026, i risultati dell’undicesima serata

Si conclude la prima fase: salutano le Vecchie Glorie, travolte da un super Mattei. Sorridono Fop, Ceresa, Franzoni e Corsini
Enrico Passerini
Quattro reti per Mattei (maglia rossa), qui in una foto d'archivio - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Quattro reti per Mattei (maglia rossa), qui in una foto d'archivio - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Svaniscono i sogni di gloria di Caracciolo e soci, che vengono eliminati al primo sbarramento. Passano invece Fop, Gruppo Corsini Immobiliare, Franzoni Costruzioni e Ceresa Delfina Autodemolizioni. Questi i verdetti dell’undicesima e ultima serata della prima fase della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi.

Le vecchie glorie

Cominciamo dalla compagine più attesa, quella delle Vecchie Glorie (Emmerre Group/ Artekromo), che dopo aver vinto 2-1 con Garda Soccer Academy e perso 6-1 con Ceresa Delfina Autodemolizioni, aveva assolutamente bisogno di punti per passare il turno. Contro Franzoni Costruzioni/ Officine Meccaniche Bergomi/ Santo Gusto il trìo Mini-Danesi-Simoncelli schiera Lorenzo Lancini in porta, poi Gaetano Berardi, Antonio Magli, Marco Zambelli, Simone Pesce ed Andrea Caracciolo.

Le Vecchie Glorie s’illudono con Pesce, che sblocca il punteggio al 5’ su punizione. È però un fuoco di paglia, perché poi s’infiamma Marco Mattei, protagonista di una prestazione straordinaria, che cala il poker (8’, 11’ e 13’ pt; 3’ st). Dylan Boateng (7’ e 9’ st) e Andrea Vairani (14’ st) fissano il punteggio sul 7-1 per Franzoni, che si qualifica come prima a punteggio pieno.

Le altre sfide

Nello stesso girone, il 6, passa come seconda Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi (6 punti), che batte 5-1 Garda Soccer Academy/ Doctor Glass/ Stocchetta Cilindri/ Map Cucine. I gardesani si portano in vantaggio con Antonio Buonaiuto (5’ pt), ma poi si scatenano gli autodemolitori, che ribaltano il punteggio grazie ad una doppietta di Fausto Boschiroli (6’ e 8’ pt) e alle reti di Ibou Faye Pape (7’ pt), Steven Bonatti (10’ st) e Samuele Avanzi (16’).

Per quanto riguarda il girone 5 Fop Carrozzeria/ Bar Milano 2/ Colorificio Ingros Color/ Carmagnola Garden batte 3-0 Cristian, ottenendo la terza vittoria consecutiva e chiudendo in testa a punteggio pieno. Successo agevole: a segno per i carrozzieri vanno Domenico Grasso, autore di una doppietta (6’ pt e 7’ st), e Alberto Filiciotto (2’ st). Per effetto di questo risultato Cristian, a quota 3 punti, è eliminata, insieme a L’Immobiliare Castelcovati (0).

Prossimo step

Passa invece come seconda classificata Gruppo Corsini Immobiliare/ VL General Service (6). Si chiude dunque la fase iniziale: al primo sbarramento si fermano dodici squadre. Le altre vengono suddivise in quattro triangolari. Conquistano i quarti di finale le prime due di ogni raggruppamento.

Questi i sorteggi: Girone 1: Utr, Sifral e Ceresa. Girone 2: Franzoni, Nova Sider Forgital e Corsini. Girone 3: Tecnopasturi, New For e Scalvenzi. Girone 4: Comipont, Fop e Giampe. Sabato sera le prime tre partite di questa fase.

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