Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della diciassettesima serata

Scalvenzi ed Utr sono le prime due formazioni a qualificarsi per le semifinali della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, in programma martedì e giovedì prossimo. Nel primo quarto di ritorno tutto facile per Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane, che dopo il 4-2 dell’andata si ripete su Franzoni Costruzioni/ Officine Meccaniche Bergomi/ Studio Frugoni, vincendo 7-2 e conquistando il pass per le semifinali.
Match che delude le attese, perché non c’è ... partita: la Scalvenzi infatti domina in lungo e in largo. Il primo tempo si conclude sul 5-0, con tripletta di Federico Varano (5’, 6’ e 14’) e doppietta di Daniel Jakimovski (2’ e 10’). Nella ripresa la Scalvenzi va a segno ancora, con Allassane Compaore (2’) e Nicola Trombetta (13’), mentre per la Franzoni Costruzioni Elia Sorteni firma un’inutile doppietta (10’ e 15’).
In scioltezza
Scalvenzi dunque accede alle semifinali, dove affronterà Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival. I campioni in carica, forti dell’8-4 con cui si sono imposti all’andata su Comipont/ Realvalverde/ As29, non corrono rischi e passano il turno. Finisce 2-2, con reti di Gonzalo Martinez (8’ pt) e Judimir Hoxha (11’ st) da una parte e di Leonardo Pozzoni (12’ pt) ed Andrea Guagnetti (15’ pt) dall’altra.
L’ultimo quarto d’andata
In apertura di serata si è disputato anche l’ultimo quarto di andata, tra Fop Carrozzeria/ Bar Milano 2/ Colorificio Ingros Color/ Carmagnola Garden e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi. Autodemolitori in vantaggio al 1’ con Ibou Faye Pape. I carrozzieri però ribaltano il punteggio grazie ad Alberto Filiciotto (6’) e ad Alberto Boschetti (9’). Prima dell’intervallo Steven Bonatti batte Luca Ziglioli in uscita, ristabilendo la parità.
Nell’occasione però i due si scontrano e ad avere la peggio è il portiere, che s’infortuna: dopo una decina di minuti di stop si riprende. Al suo posto tra i pali va Marco Ruffini. Nella ripresa il risultato non cambia più: finisce 2-2. Sabato alle 22.05 il match di ritorno. Chi si qualificherà affronterà in semifinale la vincente tra Nova Sider Forgital e New For/ Agro Comp/ Party Time/ Cm Consulting/ Viro Steak Restaurant Milano (sabato ore 21.25), con i primi che dovranno difendere i due gol di vantaggio dell’andata (3-1 il finale).