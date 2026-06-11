Torneo notturno di Polpenazze, i risultati dell’ottava serata

Caracciolo e soci vengono sconfitti dopo il successo dell’esordio; nel gruppo 1 passano Utr e Giampe: questa la sintesi dell’ottava serata del notturno di Polpenazze.
Si comincia con un appuntamento attesissimo, ovvero il secondo match di Emmerre Group/ Artekromo – le Vecchie Glorie di Brescia e Lumezzane – che sfidano Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi dopo aver battuto nella prima partita Garda Soccer Academy (2-1).
Questa la formazione dei grandi ex: Lorenzo Lancini in porta, Gaetano Berardi in difesa, Simone Pesce playmaker, Carlos Embalo e Luigi Scaglia sugli esterni ed Andrea Caracciolo davanti.
L’equilibrio dura poco, perchè gli autodemolitori (sconfitti al debutto 5-3 da Franzoni Costruzioni) si dimostrano superiori, trascinati da un super Fausto Boschiroli, autore di una tripletta (8’ pt, 1’ e 10’ st). Per Ceresa vanno a segno anche Steven Bonatti (15’ pt), Ibou Faye Pape (13’ st) e Samuele Vitari (15’ st). A partita in corso Omar Danesi inserisce Marco Zambelli e Felipe Sodinha, ma arriva un solo gol, quello della bandiera, con Caracciolo (12’ st). Finisce dunque 6-1: Franzoni Costruzioni a quota 6, Emmerre e Ceresa Delfina a 3 e Garda Soccer Academy a zero. Si deciderà tutto nelle ultime due sfide, giovedì prossimo.
Girone 1
A seguire si chiude il girone 1 ed arrivano i verdetti finali: i campioni in carica di Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival vincono anche la terza partita e chiudono a punteggio pieno. La regina del 2025 elimina Paini Arredamenti/ Lazzaroni Giardini/ Conforti Piante/ Trattoria Nuovo Nando con un pesante 8-3: tripletta di Gonzalo Martinez (2’ e 12’ pt, 8’ st), doppietta di Nicolò Lini (6’ pt e 3’ st) e gol di Judmir Hoxha (8’ pt), Filippo Guerini (9’ pt) e Stefano Apollonio (2’ st). Per gli arredatori due gol di Nicola Travellini ed uno di Marco Valenti (15’ st).
L’altra formazione a strappare il pass in questo girone è Giampe/ Moderna Car Service, che rifila un set a Tinteggiature Erika/ Amadei Costruzioni chiudendo a quota 6. A segno con una doppietta Timothy Ekuban (8’ pt e 15’ st), un gol a testa per Mariano Scidone (9’ pt), Andrea Lussignoli (11’ pt), Jonathan Porro (14’ pt) e Francesco Vernuccio (5’ st).
Si torna in campo sabato sera con altre 4 gare: si concluderanno i gironi 2 e 3.