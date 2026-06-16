Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della decima serata

Comipont e New For sono la settima e l’ottava squadra a qualificarsi per la seconda fase

Enrico Passerini 16 giugno 2026 2 ' di lettura

Nel girone 4 qualificata la New For © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti torneo notturno di Polpenazze 2026 Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...