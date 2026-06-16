Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della decima serata

Comipont e New For sono la settima e l’ottava squadra a qualificarsi per la seconda fase della 46esima edizione del notturno di Polpenazze-Memorial Cavalier Attilio Camozzi. Questi i verdetti della decima serata, andata in scena di fronte alle telecamere di Teletutto. Domani le ultime tre partite serviranno a completare il quadro delle 12 che proseguiranno l’avventura.
Girone 4
Tutto secondo copione nel girone 4: Comipont/Realvalverde/As29 vince anche la terza partita, chiude a punteggio pieno e si qualifica come prima. Partita comunque complicata contro l’Alta Serbatoi, che viene eliminata dal torneo. All’inizio Comipont va sul 3-0 grazie alle reti di Giorgio Belotti (4’), Daniele Pozzoni (11’) ed Andrea Guagnetti (13’). Alta Serbatoi però reagisce e ribalta il punteggio: prima gol di Francesco Pesce (14’ pt), poi centro di Manuel Capelli (1’ st) e doppietta di Nicolas Perotta (6’ e 7’ st). A questo punto i biancoverdi di Comipont si svegliano e riprendono la marcia, trovando prima il 4-4 e poi allungando fino al 6-4: le reti decisive sono realizzate da Leonardo Pozzoni (8’ e 11’ st) e Belotti (15’).
Al secondo posto in questo girone chiude New For/Agro comp/Party time/ Cm consulting/Viro steak restaurant, che vince senza problemi contro il Bar Stazione/Capricci pittorici/Bar Ciringhito/Carrozzeria Benaco/Osteria Lo Zuavo/ Aeolus. Finisce 3-0: a segno nel primo tempo Marco Avesani (7’) e Ibrahima Mbengue (14’); nella ripresa Filippo Lauricella (9’). New For vola dunque a quota 6 e si qualifica insieme a Comipont, mentre anche Bar Stazione è fuori.
Girone 5
Per il girone 5 Gruppo Corsini Immobiliare/Vl General Service elimina L’Immobiliare Castelcovati vincendo 5-1 e andando a quota 6 punti, ma non è ancora sicura della qualificazione perché deve aspettare il risultato di Fop carrozzeria/Bar Milano 2/Colorificio ingros color/Carmagnola garden (6)-Cristian (3), in programma domani alle 20.40.
Castelcovati passa per prima con Davide Bertuzzi (8’ pt), poi Corsini ribalta il punteggio con Carmine Giorgione (14’ pt e 7’ st), Francesco Randazzo (3’ st), Lorenzo Berbenni (4’ st) e Francesco Del Carro (11’ st).