Torneo notturno di Polpenazze, in cerca delle ultime sei qualificate

Tra martedì e giovedì si concludono le gare del primo girone. Sei incontri per sciogliere i dubbi dei gruppi numero 4, 5 e 6

Enrico Passerini 15 giugno 2026 2 ' di lettura

Di Andrea Caracciolo delle Vecchie Glorie di Brescia e Lumezzane - Foto Newreporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti torneo notturno di Polpenazze 2026Polpenazze del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...