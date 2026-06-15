Torneo notturno di Polpenazze, in cerca delle ultime sei qualificate

Sei match per sei posti: tra stasera e dopodomani si disputeranno le ultime gare della prima fase della 46esima edizione del notturno di Polpenazze-Memorial Cavalier Attilio Camozzi.
Crocevia
Due serate fondamentali, perché serviranno a sciogliere i dubbi nel gironi 4, 5 e 6, ancora del tutto aperti. Ognuna delle dodici formazioni coinvolte è in gioco ed ha la possibilità di strappare il pass. E domani sera, per conoscere i primi verdetti, ci saranno anche le telecamere di Teletutto. La tv dei bresciani (canale 16 del digitale terrestre) sarà infatti in Valtenesi per il quarto appuntamento di «Parole di calcio in tour». Conduzione affidata ad Angela Scaramuzza. Tra gli ospiti, Davide Giori Cappelluti, Andrea Laudini e Simone Pesciaioli. A bordocampo Marco Zanetti per aggiornare sull’andamento delle partite ed intervistare i protagonisti.
Partiamo dal girone 4: alle 20.40 Bar Stazione/Capricci pittorici/ Bar Ciringhito/ Carrozzeria Benaco/ Osteria Lo Zuavo/Aeolus, ancora fermo al palo, deve assolutamente vincere contro la New for/Agro comp/Party time/Cm consulting/Viro steak restaurant, che invece ha tre punti.
Alle 21.20 alla Comipont/Real Valverde/As29, a quota 6 punti dopo due vittorie consecutive in Valtenesi, basterebbe invece un pareggio con l’Alta Serbatoi per qualificarsi. Tra le varie combinazioni, però, c’è la possibilità che Comipont vada a 9 punti e che le altre tre formazioni chiudano a quota 3; oppure che una squadra resti a 0 e le altre tre raggiungano quota 6.
Fotocopia
Situazione identica negli altri raggruppamenti: nel 5, alle 21.55, L’Immobiliare Castelcovati, che ha zero punti, deve vincere contro il Gruppo Corsini immobiliare/Vl general service (3). Giovedì, alle 20.40 Fop carrozzeria/Bar Milano 2/Colorificio Ingros color/Carmagnola garden, che ha già conquistato due successi e ha due risultati su tre a disposizione contro Cristian (3) per avere la certezza della qualificazione.
Poi, per il girone 6, giovedì alle 21.20 Caracciolo e soci con la loro Emmerre group/Artekromo (3 punti) cercano l’impresa contro la corazzata Franzoni costruzioni/ Santo gusto/ Officine meccaniche Bergomi (6).
Alle 21.55 obbligo di vittoria per Garda soccer academy/Doctor glass/Stocchetta cilindri/Map cucine (O punti), che affronta Ceresa Delfina autodemolizioni/Costruzioni Fontana/ Folli scavi (3). Al termine di quest’ultima gara si conoscerà il quadro completo della seconda fase.
Già al secondo turno
Per ora hanno il pass Utr, Giampe, Tecnopasturi, Sifral, Nova Sider Forgital e Scalvenzi.