Torneo di Mezzane 2026, iniziano i quarti: la diretta

Ci siamo. Dopo le prime due fasi a gironi che hanno comportato 8 eliminazioni, da oggi la corsa al titolo del 22° Torneo notturno di Mezzane entra nel vivo con gli scontri diretti dei quarti di finale.
Appuntamenti, questi, da non perdere… in tutti i sensi. E per chi non può recarsi all’oratorio della frazione di Calvisano per assistervi da vicino, in questo contenuto è disponibile la diretta streaming – con telecronaca di Davide Giori Capelluti – delle due sfide odierne in programma.
Gli appuntamenti
Alle 21.15 l’Autoscuola Vigorelli (finora con cinque vittorie a referto) testa le proprie ambizioni contro la sorpresa San Francesco, che ha strappato il pass last minute con un colpo di coda lunedì sera. Alle 22.15 la Nord Impresa (capace finora di registrare un en-plein di successi) incrocia invece I 2000 che, vivaci col pallone tra i piedi, non temono l’avversario.
Il calendario
E il regolamento parla chiaro: per individuare le semifinaliste, in caso di parità nei tempi regolamentari, le ostilità si protraggono ai supplementari e poi ai rigori. Situazione, questa, che si replica pure per le rimanenti gare in calendario del 6, 8 e 10 luglio, tutte fruibili online proprio sul sito internet del GdB.
Così lunedì, con in palio un posto tra le «fab 4», tale discorso interesserà dalle 21.15 Geometra Cogoli/Bottega delle carni/Vineria Tremiti/Az. Agr. Piazza/Lopigom (vicecampione nel 2025) e Impresa edile Zabaleni/Lattoneria Maccabiani. Allo stesso modo, alle 22.15 la lotta coinvolgerà Digital solution/Oikos immobiliare/Bar Da Cristian (detentrice del trofeo) e la Sb Assicurazioni/Omec.