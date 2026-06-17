Torneo di Maclodio 2026, la diretta della settima serata

Non c’è il due senza il tre. Dopo Bovisasca e L’Immobiliare Castelcovati bisogna dunque individuare un’altra squadra che deve abbandonare il 47° Gran Notturno di Maclodio.
Stasera, con diretta streaming fruibile su questa pagina già dalle 20.30 con l’avvio del match dei giovani Elite classe 2015/2016, la scelta ricade sulla perdente della sfida tra Bar Milano 2/Fop Carrozzeria/Carmagnola Garden Orzinuovi e Q People Cafè Passirano. Con un ko a referto nel primo impegno della competizione, un ulteriore passo falso costa inevitabilmente alla perdente l’addio ai sogni di laurearsi campione: questa l’affascinante formula che si applica alla competizione estiva più longeva della provincia.
Per il momento, Tecnocasa/FC Immobiliare/Bosco Regio/Franzoni Costruzioni Prevalle e Alta Serbatoi Brescia non hanno invece di questi problemi di cui preoccuparsi: in campo nella piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo, in palio per le contendenti in questione c’è l’opportunità di avvicinarsi alla conquista della semifinale.