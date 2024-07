Torneo di Polpenazze, è Pgm-Ceresa Delfina la prima semifinale

La prima semifinale della 44esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi, sarà tra Pgm e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli. Questo il verdetto emesso dalla diciassettesima serata, la seconda della terza fase, nella quale si sono disputate tre partite, tutte terminate 3-3. Sabato sera, invece, si conoscerà l’altro abbinamento.

La prima partita

Si comincia con l’ultimo quarto di andata, tra Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy, che nella seconda fase ha chiuso il girone 4 al primo posto, e Utr/ Risposta Serramenti/ Confezioni Grazia/ Guarnimed/ Arici Costruzioni, seconda nell’1. Va in scena una partita spettacolare, probabilmente la più bella di questa edizione del notturno di Polpenazze: Utr si porta avanti tre volte, ma viene sempre raggiunta e il match si conclude sul 3-3.

Protagonista assoluto, Antonio Salomone, che ha il merito di tenere in vita la Toscani Costruzioni fino alla fine. Al 3’ Nicolò Lini sblocca il punteggio, ma Matteo Bruzzone al 9’ fa 1-1. In chiusura di tempo nuovo sorpasso con Lorenzo Zanazzi, ma ad inizio ripresa Salomone pareggia. Al 9’ Utr allunga ancora, grazie ad una prodezza di Patrick Corbelli, ma in pieno recupero Salomone trasforma il penalty che vale il 3-3.

Il discorso qualificazione viene rimandato dunque a domani.

Seconda partita

Poi si disputa il primo quarto di ritorno, con i campioni in carica di Pgm che hanno la possibilità di difendere il 6-0 ottenuto al primo round contro Costruzioni Speciali Bresciane/ Tecnocasa/ Calcio Bresciano/ Rekonta/ Fenice Servizi. All’ingresso in campo le due squadre indossano una maglia speciale, sostenendo le iniziative dell’associazione «Il Bomber del cuore», nata in ricordo di Simone Fauci, calciatore dilettante scomparso prematuramente a 38 anni per arresto cardiaco. I costruttori partono fortissimo e sbloccano il punteggio dopo una decina di secondi grazie a Fabiano Bettari. Dieci minuti dopo, però, arriva il pareggio di Judmir Hoxha. Nella ripresa Sodinha (6’) e Alessandro Granillo (13’) vanno a segno, per il momentaneo 3-1. Pgm reagisce e trova il 3-3 grazie alle reti di Alberto Boschetti (14’) e Francesco Gobbi (15’).

I campioni in carica superano il turno e accedono tra le magnifiche quattro, mentre Csb è fuori.

La terza partita

Infine si gioca il ritorno tra Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli e Giampe/ Moderna Car Service, terminato 2-1 in favore degli autodemolitori all'andata.

Ne nasce una partita avvincente, impreziosita dalle prodezze di due giocatori, Mehdi Kabine di Giampe e Denis Omorogieva di Ceresa Delfina. Entrambi sono infatti autori di una tripletta. Al vantaggio di Kabine al 9’ risponde Omorogieva al 14’. Poi, nella ripresa, stesso copione, con 2-1 al 1’ e 2-2 al 2’. Al 3’ arriva il sorpasso di Ceresa, ma allo scadere Kabine firma il 3-3.

Per agguantare i supplementari servirebbe ancora un gol alla Giampe, ma gli autodemolitori fanno buona guardia e difendono il risultato fino al triplice fischio. Ceresa Delfina raggiunge così in semifinale Pgm.

Sabato sera si tornerà in campo per gli ultimi due quarti di ritorno, con i match Franzoni Costruzioni-Nova Sider Forgital e Toscani Costruzioni-Utr, che verranno anticipati dalla prima gara del quadrangolare Pulcini tra Valtenesi Gialla e Ciliverghe.