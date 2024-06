Torneo di Polpenazze, cosa c’è in programma questa settimana

Una settimana da vivere tutta d’un fiato per scoprire le otto squadre che si contenderanno la 44esima edizione del Notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi. Tra stasera e sabato sono in programma le ultime nove partite della seconda fase, alla quale stanno partecipando dodici compagini, cioè la metà di quelle che si sono presentate ai nastri di partenza. Quattro triangolari con due qualificazioni in palio in ogni girone: questa la formula avvincente, che promette spettacolo. Stasera la diretta sul nostro sito e sul canale 16 del digitale, dalle 20.45 con «Parole di calcio in tour» condotto da Angela Scaramuzza e con Fabio Tonesi da bordocampo.

Il programma delle partite

Già, perché a questo punto il livello si è alzato notevolmente e in corsa ci sono solo squadre attrezzate per arrivare fino alle battute finali. Le teste di serie, però, scendono in campo a partire da stasera, in una giornata che prevede anche la seconda partita del quadrangolare riservato alle Vecchie Glorie (alle 20 si affronteranno Lumezzane e Darfo 90).

Alle 20.45 si aprirà il girone 4 con la sfida tra Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy e Paini Arredamenti/ Lazzaroni Giardini. Queste due sfideranno poi la testa di serie Giampe/ Moderna Car Service, che nella prima fase ha chiuso in testa il girone 6.

A seguire per il gruppo 1 Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli dopo aver battuto sabato scorso L’Immobiliare Castelcovati (5-3 il finale, con tripletta di Omorogieva e doppietta di Torri) sfida Utr/ Risposta Serramenti/ Confezioni Grazia/ Guarnimed/ Arici Costruzioni, che ha superato la prima fase a punteggio pieno. Ai demolitori basterebbe un pareggio per andare ai quarti.

Discorso che vale anche per Nova Sider Forgital (girone 2) vincente all’esordio su Artekromo/ Prandelli Pressofusioni/ Bal, battuta 2-0 grazie ad una doppietta di Federico Peli. Gli avversari odierni, alle 22.05, saranno i campioni in carica di Pgm, che alla prima fase hanno vinto tutti e tre i match.

Un pareggio, come detto prima, farebbe felice soprattutto Nova Sider, che si ritroverebbe così alla fase finale. Si proseguirà poi dopodomani con altre tre gare, la prima delle quali vedrà l’esordio in questa fase dell’ultima testa di serie, Franzoni Costruzioni/ Fop Carrozzeria/ Officine Bergomi/ Pasturi/ Colorificio Ingros Color che sfiderà Costruzioni Speciali Bresciane/ Tecnocasa/ Calcio Bresciano/ Rekonta/ Fenice Servizi, vittoriosa 2-1 nel primo match del triangolare 3 con Comipont/ Realvalverde/ Tecnotetto/ As29.