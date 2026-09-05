Terza, Real Castrezzato: premesse buone per un anno migliore

Il Real Castrezzato si appresta a cominciare la seconda stagione nel campionato di Terza categoria, dopo il nono posto raggiunto in quella passata. La giovane società, nata solamente lo scorso anno, è pronta per l’esordio casalingo, nella prima giornata di campionato del girone B, contro il Progetto Sport Giovani. La squadra di Serina - alla prima stagione sulla panchina del Real - si presenta ai nastri di partenza con un organico rinnovato rispetto a un anno fa, forte di dieci nuovi rinforzi. Quattro di questi provengono dai cugini più grandi dell’Asd Castrezzato.
Le parole
Nella serata di presentazione, svoltasi nella sala polifunzionale di Piazza dell’Amicizia a Castrezzato, a prendere la parola per primo è il presidente Fabio Negri: «L’obbiettivo di quest’anno è migliorare rispetto alla stagione passata. Quello scorso è stato il primo anno, in cui abbiamo trovato diverse difficoltà, e sicuramente pensavamo fosse un attimo più semplice». Nonostante gli ostacoli affrontati nella prima burrascosa annata, il presidente non nasconde gli obbiettivi per la stagione imminente: «Puntiamo ad arrivare il più in alto possibile». La novità più importante per il campionato 2026-2027 è la promozione di Lorenzo Serina ad allenatore, dopo tre stagioni passate come vice di Siroli nell’Asd Castrezzato. «Le premesse sono buone, i ragazzi stanno lavorando bene e stiamo aggiungendo qualcosa ogni settimana. Dobbiamo comunque essere consapevoli che i punti si fanno la domenica con impegno e sacrificio». L’età e la poca esperienza non sembrano spaventare il nuovo tecnico, pronto ad affrontare questa nuova avventura con slancio: «Penso che l’età non sia importante, basta che si lavori con impegno e i risultati si vedono».
Organigramma
Presidente: Fabio Negri
Allenatore: Lorenzo Serina
La rosa
Portieri: Marco Negri (2004), Jacopo Loda (1994, Vortex Bergamo)
Difensori: Diego Pesa (2004), Matteo Pionna (2002), Luca Plebani (2005), Francesco Polimeni (1990), Luca Cristini (2006, Asd Castrezzato), Brahim Akkari (2000, Deportivo Fornaci), Matteo Porcaro (2007, Asd Castrezzato), Valerio Comina (2000, Amatori Castrezzato), Andrea Perani (2004, Rovato Academy).
Centrocampisti: Daniele Bariselli (1998), Loris Dusi (2002), Filippo Lecchi (2004), Niccolò Morsia (2001), Andrea Nicolini (2004), Francesco Rubagotti (1997), Matteo Cavalli (2006, Asd Castrezzato), Ayman Aydi (2004).
Attaccanti: Ardian Mustafi (1994), Diego Noci (2005), Christian Rossini (1992, Amatori Chiari), Nicholas Gavazzeni (1999, Asd Castrezzato), Andrea Suardi (1999, Oratorio San Michele Travagliato).