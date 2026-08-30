Serle: obiettivo salvezza in Prima categoria ma sognando di sorprendere

Obiettivo salvezza. Per la terza volta nella sua storia il Serle ha conquistato la Prima Categoria, ma nelle due precedenti esperienze non è riuscita a salvarsi. Cercherà di farlo quest'anno, puntando su un gruppo che è stato rinforzato, ma che ha mantenuto l'ossatura della squadra che ha appena vinto il campionato, mettendo la freccia sull'Odolo alla penultima giornata dopo un lunghissimo inseguimento.
Analisi
«Siamo pronti per la Prima Categoria - ha spiegato il presidente Giorgio Benedetti durante la presentazione ufficiale -; riteniamo di aver costruito una buona squadra. L'obiettivo deve essere quello di salvarsi, pensando però a vincere il maggior numero di partite possibile. Peccato solo non poter giocare a Serle, per via di problemi politici, di tante promesse fatte e mai mantenute: saremo a Nuvolento, che è diventata la nostra casa. Per noi è motivo di grande orgoglio anche il fatto di essere l'unica rappresentante di zona a militare in questa categoria (in estate sono sparite le vicine Roè e Paitone, ndr)».
Mosse
Ad occuparsi di mercato ci ha pensato Lorenzo Lazzari, che ha ingaggiato ben dieci giocatori: il portiere Nicolò Meschini ('95, dal San Carlo Rezzato); i difensori Marco Gaetarelli ('02, dalla Castenedolese), Alan Benuzzi ('02, dal Paitone), Mohamed Chibou ('06, dal Sirmione) e Giovanni Salvadori ('02, dal Rezzato); i centrocampisti Gianluca Pintossi ('01, dalla Benaco Salò) e Mattia Zambelli ('01, dal Paitone); gli attaccanti Andrea Galante ('99, da La Sportiva Ome), Harsit Singh ('02) ed Elia Zambelli ('05), entrambi dal Paitone.
«Sono fiducioso - ha dichiarato il direttore sportivo Lazzari -, secondo me abbiamo allestito una buona rosa per la Prima Categoria. Vogliamo giocarci le nostre carte, con l'obiettivo di salvarci il prima possibile. Il gruppo era già buono l'anno scorso: abbiamo inserito un paio di giocatori per ogni reparto, rinforzandoci in maniera oculata«.
In panchina confermato Matteo Dincao, coadiuvato da Gianluis Mocinos: «Sono contento della rosa - ha detto il tecnico -; dobbiamo cercare di mantenere la categoria, ma vorremmo essere la sorpresa del campionato. Per fare bene secondo me è fondamentale il gruppo: qui ci sono ragazzi che hanno voglia di fare. Di conseguenza sono molto fiducioso. Per quanto riguarda il modulo, proseguiamo con il 4-2-3-1 e il 4-3-3».
Organigramma e rosa
Presidente: Giorgio Benedetti
Direttore sportivo: Lorenzo Lazzari
Allenatore: Matteo Dincao
Vice allenatore: Gianluis Mocinos
Portieri: Nicolò Meschini ('95, San Carlo Rezzato), Simone Bertoli ('93).
Difensori: Paolo Azzini ('00), Marco Gaetarelli ('02, Castenedolese), Nicolò Panelli ('99), Giovanni Salvadori ('02, Rezzato), Manuel Baldessari ('94), Andrea Comaglio ('05), Alan Benuzzi ('02, Paitone), Mohamed Chibou ('06, Sirmione).
Centrocampisti: Gianluca Pintossi ('01, Benaco Salò), Mattia Zambelli ('01, Paitone), Mirko Viviani ('93), Francesco Franzoni ('04), Mattia Sorsoli ('06), Mattia Ragnoli ('96), Simone Azzini ('03), Samuele Mora ('99), Giacomo Taetti ('03).
Attaccanti: Alberto Ragnoli ('96), Cesare Valperta ('05), Andrea Galante ('99, La Sportiva Ome), Harsit Singh ('02, Paitone), Vasile Macari ('03), Matteo Boifava ('05), Elia Zambelli ('05, Paitone).