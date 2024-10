Serie D: Sant’Angelo ko, Ospitaletto primo da solo in classifica

I match della domenica della nona giornata di serie D lasciano l’Ospitaletto, vittorioso ieri in rimonta sul ChievoVerona, da solo in testa alla classifica a quota 20. L’unica squadra che avrebbe potuto infatti raggiungere i bresciani era il Sant’Angelo, caduto però 3-1 sul campo della Folgore Caratese.

La classifica vede quindi in testa da soli i ragazzi di Quaresmini: dietro ad una sola lunghezza c’è il Desenzano, a quota 17 un terzetto formato da Pro Sesto, Varesina e appunto Sant’Angelo.

Derby infrasettimanale

Non c’è comunque molto tempo per stare a guardare la classifica: mercoledì infatti è in programma il turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato. Squadre bresciane in campo alle 15 e tra tutte le sfide spicca il derby tra il Breno (14 punti in classifica) e l’Ospitaletto capolista.

I camuni sono reduci dal ko di misura (1-0) sul campo del Club Milano, ma in casa restano avversario tosto da affrontare. I franciacortini però dalla loro hanno l’entusiasmo di chi guarda tutti dall’alto in basso.

Le altre sfide

Sant’Angelo-Desenzano è sfida da alta classifica e i gardesani saranno anche con l’orecchio teso a quanto accadrà al Tassara, pronti all’aggancio o ad un eventuale sorpasso. La Pro Palazzolo, reduce dal clamoroso scivolone nel derby col Ciliverghe, riceve il Crema sapendo di non poter sbagliare, mentre proprio il «Cili» carico per il fantastico 3-0 di sabato vuole proseguire sulla cresta dell’onda cercando gloria sul terreno dell’Arconatese.