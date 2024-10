Serie D: Ospitaletto capolista, Cili travolge la Pro Palazzolo nel derby

Una vittoria che vale il primato in classifica, un pareggio che sa di rammarico, un derby in cui Davide batte Golia, una sconfitta che fa male, ma non più di tanto.

Si può riassumere così la nona giornata di serie D delle squadre bresciane, andata in scena di sabato per il turno infrasettimanale della prossima settimana.

Il colpaccio

A firmarlo in serata è l'Ospitaletto, che batte 2-1 in rimonta al Corioni il ChievoVerona e balza in testa alla classifica a quota 20. Succede tutto nella ripresa: gialloblù che passano per primi in vantaggio con Brighenti, poi in tre minuti (dal 23' al 26') gli orange ribaltano il risultato grazie a Bakayoko e Cantamessa. Padroni di casa che per oltre un’ora hanno giocato in dieci per l’espulsione di Panatti, ma inferiorità numerica che non si è mai fatta sentire.



La bella notizia per il gruppo di Quaresmini è che il primato che resterà anche dopo le partite della domenica, visto che al massimo è solo il Sant'Angelo con un successo a poter raggiungere in vetta l'Ospitaletto.

Occasione persa

Lo 0-0 del Desenzano col Fanfulla, secondo pareggio di fila per i gardesani, ha ancora una volta il sapore dell'occasione persa soprattutto se si guarda la classifica. Alla squadra di Gaburro è mancato solamente il gol, al termine di un match che nel complesso ha visto i bresciani giocare bene, creare, ma mancare nella stoccata che avrebbe regalato tre punti pesanti.

Nonostante le assenze infatti il Desenzano preme, mette alle corde gli ospiti, nel finale reclama anche per un possibile calcio di rigore, ma non basta. Al triplice fischio si resta a reti inviolate.

Il derby

La sorpresa di giornata arriva dal derby, dove un Ciliverghe «linea verde» strapazza 3-0 la Pro Palazzolo, alla viglia favorita visto anche il calibro dei giocatori che può schierare. Invece già alla fine del primo tempo i padroni di casa vanno al riposo sul 2-0 grazie alle reti di Orlandi e Mor, per poi arrotondare il risultato subito a inizio ripresa con Mata. Una boccata di ossigeno fresco per il Cili, una mazzata che fa male alla Pro Palazzolo con i dirigenti che hanno mal digerito la sconfitta. Da qui la decisione di far allenare la squadra domani, domenica, alle 8 del mattino. Una presa di posizione che sa tanto di punizione per come è stato interpretato il derby.

Poca fortuna

Cade infine il Breno sul campo del Club Milano, nonostante una prestazione positiva. La rete di Dioh dopo 17 minuti porta avanti i padroni di casa, i camuni soprattutto nella seconda parte del match hanno le occasioni per pareggiare, ma tra sfortuna e bravura del portiere non riescono a trovare la rete dell'1-1.

Per tutti comunque, scontenti o meno, c'è davvero poco tempo per pensare a ciò che è stato: mercoledì pomeriggio infatti si torna in campo per il turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato: a spiccare il derby tra Breno e l'Ospitaletto capolista.