Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Serie D: vince solo il Rovato Vertovese, ma il Desenzano resta in vetta

Gianluca Magro
Lo scontro al vertice tra i gardesani e il Lentigione finisce a reti inviolate, non ne approfitta la Pistoiese fermata sul pari dalla Pro Palazzolo. Bertazzoli decisivo per i franciacortini, Breno ko in casa nel finale.
Bertazzoli ha regalato i Tre punti al Rovato Vertovese - Foto Newreporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it
Bertazzoli ha regalato i Tre punti al Rovato Vertovese - Foto Newreporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it
AA

Due pareggi senza reti, una sconfitta di misura e una vittoria sempre di misura in trasferta. Si chiude così la 23esima giornata di serie D per le formazioni bresciane. E il Desenzano, che torna dal big match contro il Lentigione con un punto, mantiene la testa della classifica.

Rispetto reciproco

Finisce 0-0 quindi la sfida tra gli emiliani e i gardesani, con la classifica che recita Desenzano punti 50, Lentigione 49. Due squadre che di fatto si sono annullate a vicenda, forse per la paura che un passo falso avrebbe complicato il cammino. Poche le occasioni, 0-0 quindi alla fine giusto.

Alle loro spalle avrebbe potuto approfittarne la Pistoiese, fermata però sullo 0-0 dalla Pro Palazzolo, che strappa così un pareggio importante contro un’avversaria di rango.
Pre partita che è stato caratterizzato da momenti di tensione tra le due tifoserie; nervosismo che si è protratto anche durante il match, con le forze dell’ordine a fine partita che hanno condotto i tifosi della Pistoiese sui pullman per il ritorno a casa, trattenendo più a lungo all’interno dello stadio quelli della Pro Palazzolo.

Nel girone D, unico successo quello del Rovato Vertovese che si impone sul campo del Tuttocuoio ultimo in classifica. A decidere la rete di Bertazzoli nella ripresa.

Rammarico

Nel girone B sconfitta invece per il Breno, che al Tassara viene superato 1-0 dalla Casatese. Decide Goffi a due minuti dal 90’, in una partita che i camuni hanno comunque ben interpretato. Qualche recriminazione su alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato perplessi i locali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
serie DPro PalazzoloDesenzanoRovato VertoveseBreno
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario