Serie D: vince solo il Rovato Vertovese, ma il Desenzano resta in vetta

Due pareggi senza reti, una sconfitta di misura e una vittoria sempre di misura in trasferta. Si chiude così la 23esima giornata di serie D per le formazioni bresciane. E il Desenzano, che torna dal big match contro il Lentigione con un punto, mantiene la testa della classifica.

Rispetto reciproco

Finisce 0-0 quindi la sfida tra gli emiliani e i gardesani, con la classifica che recita Desenzano punti 50, Lentigione 49. Due squadre che di fatto si sono annullate a vicenda, forse per la paura che un passo falso avrebbe complicato il cammino. Poche le occasioni, 0-0 quindi alla fine giusto.

Alle loro spalle avrebbe potuto approfittarne la Pistoiese, fermata però sullo 0-0 dalla Pro Palazzolo, che strappa così un pareggio importante contro un’avversaria di rango.

Pre partita che è stato caratterizzato da momenti di tensione tra le due tifoserie; nervosismo che si è protratto anche durante il match, con le forze dell’ordine a fine partita che hanno condotto i tifosi della Pistoiese sui pullman per il ritorno a casa, trattenendo più a lungo all’interno dello stadio quelli della Pro Palazzolo.

Nel girone D, unico successo quello del Rovato Vertovese che si impone sul campo del Tuttocuoio ultimo in classifica. A decidere la rete di Bertazzoli nella ripresa.

Rammarico

Nel girone B sconfitta invece per il Breno, che al Tassara viene superato 1-0 dalla Casatese. Decide Goffi a due minuti dal 90’, in una partita che i camuni hanno comunque ben interpretato. Qualche recriminazione su alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato perplessi i locali.