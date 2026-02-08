Pro Palazzolo-Pistoiese, rissa tra tifosi fuori dallo stadio: un ferito

Un tifoso della Pro Palazzolo di 44 anni è rimasto lievemente ferito in una rissa che si è consumata tra i tifosi di casa e quelli della Pistoiese fuori dallo stadio comunale di Palazzolo.

Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri della compagnia di Chiari: le condizioni dell'uomo non sembrano gravi.

Dopo la partita

Il servizio d'ordine all'interno dello stadio di Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it

Al termine della partita il servizio d'ordine predisposto dai carabinieri ha fatto uscire la tifoseria ospite, tenendo sotto controllo gli ultras di casa. Sul posto il Comando Provinciale ha fatto convergere una decina di mezzi per garantire che le due tifoserie non entrassero in contatto, com’è avvenuto poco dopo le 14.