Pro Palazzolo, altro terremoto: cacciato l’allenatore, lascia il ds

L’ennesimo terremoto scuote la tranquillità in casa Pro Palazzolo. Si sono infatti separate ufficialmente le strade tra mister Stefano Bono e la società guidata dal neoproprietario Massimiliano Lanzani. A comunicarlo è stato lo stesso club dell’Oglio nella serata di ieri, anche se la notizia, a dire il vero, circolava nell’ambiente già dalla tarda mattinata.

Gli scenari

La squadra è stata affidata a Gaetano Berardi, allenatore della Juniores Nazionale, che era già stato chiamato sulla panchina della prima squadra a metà dicembre dopo l’esonero di Marco Didu, poi passato al Chievo Verona.

Una scelta che, secondo le voci che circolano a Palazzolo, sarebbe orientata anche al futuro: Berardi godrebbe infatti della fiducia della società e potrebbe essere confermato alla guida della squadra anche per la prossima stagione.

Le indiscrezioni però restano contrastanti. Nel pomeriggio si sono fatte sempre più insistenti anche le voci su un possibile interessamento – in ottica futura – per Luciano De Paola, attuale allenatore del Ciliverghe. Chi vivrà vedrà, si dice in questi casi.

A ruota

Lo scossone, però, non finisce qui. La separazione con il tecnico ha infatti portato il direttore sportivo Roberto Floriano a consegnare le proprie dimissioni. La notizia non è ancora stata ufficializzata dalla società, ma appare ormai certa. Floriano, diesse della Pro Palazzolo dall’estate scorsa, lascia così il gruppo biancoceleste dopo pochi mesi di lavoro. Resta il fatto che quanto accaduto ieri a Palazzolo, all’interno della settimana di sosta del campionato Interregionale, appare improvviso e difficile da immaginare, soprattutto a otto turni dal termine del campionato.

La squadra è attualmente ottava in classifica, a sette punti dalla zona play off e ormai a un passo dalla salvezza: il margine sulla Correggese, ferma a 26 punti e oggi prima formazione in zona play out, è infatti di quattordici lunghezze. Più che rassicurante. Bono era stato annunciato sulla panchina biancazzurra il 26 dicembre scorso. Da allora la Pro Palazzolo ha raccolto 12 punti in nove partite, frutto di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, l’ultima domenica scorsa nel 2-1 interno con la capolista Lentigione.

Quanti scossoni

Si apre così l’ennesima nuova fase della stagione biancazzurra, fin qui caratterizzata da continui cambiamenti. L’annata era iniziata con il direttore sportivo Marco Zanardini, sostituito dopo poche settimane dall’arrivo di Roberto Floriano. In panchina si era partiti con Marco Didu, che a dicembre se n’è formalmente andato per abbracciare la proposta del Chievo, con una breve parentesi di Berardi prima dell’arrivo di Bono e ora il ritorno ancora allo stesso Berardi.

Nel frattempo è cambiata anche la proprietà: la stagione era iniziata con Claudio Forlani – rimasto comunque presidente – mentre da poche settimane il club è passato nelle mani di Massimiliano Lanzani. Ora il nuovo tecnico avrà nove giorni per preparare il prossimo impegno. La Serie D, infatti, questo weekend osserverà un turno di sosta: la Pro Palazzolo tornerà in campo domenica 15 marzo nella trasferta sul campo del Tuttocuoio, fanalino di coda del girone D.