La Pro Palazzolo passa di mano: Essezeta prende le quote di Forlani

Come un fulmine a ciel sereno. La Pro Palazzolo cambia proprietà all’improvviso e apre una nuova fase della propria storia sportiva.

La società guidata fino a ieri dal presidente Claudio Forlani passa di mano a Essezeta, realtà riconducibile all’editore Massimiliano Lanzani. Nessun comunicato ufficiale nel corso della giornata, ma la notizia ha iniziato a circolare rapidamente in serata, rimbalzando nell’ambiente e trovando conferme nelle ore successive.

Mosse

Essezeta rileva il 100% delle quote della società e del settore giovanile; in un secondo momento si concretizzerà anche il passaggio relativo al femminile. Un’acquisizione totale (Forlani inizialmente potrebbe restare con una carica) che ridisegna completamente l’assetto dirigenziale del club e ne segna un nuovo punto di partenza, ancora ovviamente tutto da scoprire sotto ogni punto di vista. Il cambio di proprietà si inserisce, tra l’altro, in un contesto di recente evoluzione per la società: la Pro Palazzolo è infatti diventata da poco uno dei centri di formazione per il settore giovanile di Union Brescia: resta ora da capire come si evolverà la situazione e quali saranno le prime mosse della nuova proprietà, non solo sul piano organizzativo e tecnico, ma anche per quanto riguarda i rapporti con il comune di Palazzolo.

Stretta di mano

Solo lo scorso lunedì infatti, alla presenza del sindaco Gianmarco Cossandi, è stato inaugurato il nuovo blocco spogliatoi dedicato al settore giovanile, il primo intervento di un percorso quindicennale che affida alla Pro la gestione dell’impianto, ma anche l’onere del suo ammodernamento.

Tanta carne al fuoco insomma a poche ore dal match che vedrà la prima squadra impegnata proprio al Comunale contro la Correggese, domani alle 14.30. I biancocelesti, tra l’altro, non potranno contare sul supporto del tifo organizzato, che ha annunciato la decisione di restare fuori dallo stadio in segno di solidarietà verso alcuni sostenitori colpiti da diffide dopo i fatti accaduti domenica scorsa negli scontri coi tifosi della Pistoiese.

Continuano così i colpi di scena a Palazzolo. Che fosse un’annata particolare lo si era intuito fin dall’estate: prima il divorzio, a poche settimane dall’inizio del campionato e con la squadra già praticamente definita, col diesse Marco Zanardini; poi la separazione improvvisa con mister Marco Didu, passato al Chievo. Ora il nuovo, inatteso cambio societario, che aggiunge un ulteriore capitolo a una stagione già segnata da scossoni profondi.