Serie D: l’Ospitaletto con due gol si riprende la vetta solitaria

La legge della capolista. L’Ospitaletto batte 2-0 il Vigasio in uno dei due match domenicali della 21esima giornata del girone B di serie D e riconquista la vetta solitaria, dopo che gli anticipi del sabato avevano portato il Desenzano ad affiancare i franciacortini.

Baraye porta in vantaggio la squadra di Quaresmini in chiusura di prima frazione, Mozzanica al nono della ripresa chiude i conti: all’Ospitaletto poi non resta che gestire il match per conquistare tre punti fondamentali per continuare il cammino in testa alla classifica.

Mercoledì nel turno infrasettimanale gli orange saranno impegnati sul campo del Magenta.