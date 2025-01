Serie D: negli anticipi il Desenzano aggancia l’Ospitaletto in vetta

Il Desenzano aggancia la vetta, in attesa dell’Ospitaletto. Negli anticipi della seconda di ritorno di serie D sorridono solo i gardesani, mentre arrivano brutti ko per Pro Palazzolo, Breno e Ciliverghe.

Desenzano batte il Magenta

Al Tre Stelle il Desenzano batte 2-1 i milanesi del Magenta e per il momento è in testa, insieme all’Ospitaletto che oggi affronta il Vigasio. Una doppietta di Giulio Camarlinghi fa volare la squadra di Gaburro, che poi resiste al tentativo di ritorno dei meneghini.

Pro Palazzolo, altra frenata

Non trova proprio la spinta per la risalita la Pro Palazzolo, che cade invece sul campo del Chievo Verona, resta quinto e ora è perlomeno a nove punti dal primo posto. Sotto 2-0 sul campo degli scaligeri, non basta la rete del solito difensore-goleador Bane ad un Marco Didu nuovamente sulla graticola.

Breno in fase calante

Seconda sconfitta consecutiva per il Breno, ancora senza punti nel 2025: dopo il ko di Lodi con il Fanfulla, stavolta è 0-1 al Tassara con Sangiuliano, a segno con l’ex palazzolese Tremolada.

Ciliverghe in crisi nera

Va decisamente peggio al Ciliverghe, che incassa un pesante 4-0 sul campo del Club Milano: dopo la terza sconfitta consecutiva, l’undici di Riccardo Maspero viene agganciato dall’Arconatese ora non più da solo all’ultimo posto e la società opta per il silenzio stampa al fine di ricompattare l’ambiente.