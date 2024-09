Serie D, il derby tra Desenzano e Breno finisce in pareggio

Quale «strappo» alla regola, si entra già oggi nel vivo del weekend del calcio dilettantistico, con i fotografi dell’agenzia New Reporter pronti come al solito a regalarci gli scatti dei match più entusiasmanti.

E, nello specifico, tocca all’atteso derby di serie D fra il Desenzano e il Breno aprire le danze: disputato oggi pomeriggio in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, lo scontro allo stadio Tre Stelle si chiude con un pareggio: 1-1 recita il punteggio al triplice fischio che mantiene immutate i tre punti di distanza tra i padroni di casa e i camuni. Riavvolgendo dunque il nastro, nello scontro diretto il risultato matura interamente nel primo tempo: per i gardesani al 25’ la saetta di Bianchetti non lascia scampo a Serio, poi gli ospiti rispondono con il rigore trasformato da Rusconi al 40’, causato da Biondini.