Desenzano e Breno, verso il derby con la miglior partenza di sempre

Marco Zanetti, Giovanni Gardani

Gardesani primi a quota 10 e il presidente Marai crede alla promozione, i camuni a 7 punti: nel 2022/’23 ci vollero tre mesi per farli

Desenzano e Breno pronte al derby © www.giornaledibrescia.it

Si avvicina il derby che vede i Gardesani primi a quota 10 punti. I camuni sono a meno tre, con 7 punti all’attivo: nel 2022/’23 ci vollero tre mesi per farli In casa Desenzano Partenza coi fiochi (ed immacolata) per il Desenzano nel campionato di serie D. Come non accadeva dal 31 ottobre 2021, comanda (a pari merito con la Varesina) il girone B con 10 punti. Un dato storico, questo, visto che nelle prime quattro gare la squadra non aveva mai tenuto l’imbattibilità. Storia Lasciando da parte il