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Serie D: con il gol di Bakayoko il Desenzano ipoteca la promozione in C

Gianluca Magro
La vittoria dei gardesani sul campo dell'Imolese e la sconfitta casalinga del Lentigione lanciano la capolista a +4 sulla seconda quando mancano solo due giornate alla fine della stagione regolare
Aboubakar Bakayoko - Foto Newreporter Mazzocchi@www.giornaledibrescia.it
Aboubakar Bakayoko - Foto Newreporter Mazzocchi@www.giornaledibrescia.it
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Il sogno è pronto a trasformarsi realtà, la serie C adesso è davvero a un passo.
Il Desenzano (serie D girone D) vince in dieci uomini 1-0 sul campo dell’Imolese grazie alla rete di Bakayoko e, approfittando del ko casalingo del Lentigione (1-2) col Progresso, allunga in testa alla classifica e si porta a +4 sulla diretta inseguitrice a due giornate dalla fine.

Ciò significa che i gardesani, nel prossimo turno con la Pistoiese, hanno ampie possibilità di staccare il biglietto per approdare tra i professionisti.

Nello stesso girone, vittoria 2-1 della Pro Palazzolo sul Crema, mentre con lo stesso risultato il Rovato Vertovese cede sul terreno del Sasso Marconi.

Nel girone B pesante ko interno del Breno, superato 2-0 dal Brusaporto.

Colpo da novanta

La rete di Bakayoko dopo 40 minuti di gioco potrebbe diventare per il Desenzano uno dei poster della stagione, quei momenti chiave che restano indelebili. La sua rete infatti permette ai gardesani di passare sul campo dell’Imolese e di mettere un piede in serie C. I gardesani tra l’altro trovano il vantaggio in dieci uomini per l’espulsione intorno alla mezz’ora di Giorgi per doppia ammonizione.

Nella ripresa gli uomini di Gaburro gestiscono il match e vedono il Lentigione sgretolarsi in casa contro il Progresso. A questo punto la festa promozione potrebbe già andare in scena domenica prossima al Tre Stelle contro la Pistoiese.

Capone nel primo tempo e Cristini nel secondo regalano invece una vittoria molto pesante alla Pro Palazzolo contro il Crema. Inutile nel finale la rete ospite firmata da Vailati.

C’è rammarico invece in casa Rovato Vertovese per lo stop contro il Sasso Marconi: Marra porta avanti i locali, nel finale Chiggiato trova il pari ma allo scadere è Matta a dare il successo al Sasso Marconi.

Ko pesante

Nel girone B è preoccupante il ko casalingo del Breno col Brusaporto, perché oltre a complicare la strada dei play out fa aleggiare sulle Valle pesanti nuvoloni. Gli ospiti chiudono la pratica nel primo tempo in quattro minuti con i gol di Moraschi (34’) e Quarena (38’).

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