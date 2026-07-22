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Seconda, San Carlo Rezzato: «Testa bassa e pedalare»

In panchina «il mago della Bassa» Tiberio Mondolo, che vuole un gruppo motivato
Enrico Passerini
Il San Carlo Rezzato di Seconda categoria - © www.giornaledibrescia.it
Il San Carlo Rezzato di Seconda categoria - © www.giornaledibrescia.it

«Si parte a fari spenti: profilo basso e pedalare». Così si esprime il presidente del San Carlo Rezzato Francesco Zappia in risposta a chi gli chiede degli obiettivi stagionali. Nello scorso campionato la società gialloblù ha chiuso al nono posto nel girone E di Seconda categoria. Quest'anno non si fissano traguardi particolari, ma c'è la consapevolezza di aver allestito una buona squadra: “Siamo comunque fiduciosi - prosegue il numero uno del San Carlo -, perché la rosa è valida. Io sono ambizioso ma ho sempre un occhio di riguardo per il settore giovanile. Dobbiamo cercare di portare in prima squadra il maggior numero di ragazzi possibile». Quinto anno di presidenza per Zappia: «Il bilancio è positivo. Siamo molto contenti di essere riusciti a regalare un campo ai nostri bimbi (lavori di rifacimento in corso al centro sportivo Giorgio Arici, ndr). C'è grande soddisfazione».

Cambiamenti

La rosa rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Sono ben quindici i volti nuovi, ingaggiati dal direttore sportivo Alberto Mazzoldi. In porta Loda (Voluntas Montichiari) e Violini (Botticino). In difesa Palmiero (Medole), Cocchetti (Botticino) e Saleri (dalla juniores). A centrocampo Filippetti (Montirone), Hilmi (Castenedolo), Mongelli (Voluntas Montichiari) e Stella (San Paolo). In attacco Bosio (Paitone), Ferroni (Flero), Bracchi (San Paolo), Gnanzou (Botticino), Conte e Semanaj (entrambi dalla juniores). Alla guida della prima squadra c'è un nuovo allenatore, Tiberio Mondolo, che ha un curriculum di tutto rispetto (dodici campionati vinti) e per questo motivo è soprannominato «il mago della Bassa»: «La trattativa è stata molto semplice - racconta il tecnico -; ero già stato contattato due anni fa, ma poi non se n'era fatto nulla. Voglio proporre un San Carlo Rezzato motivato, che punta a mettersi in luce. Conosco alcuni giocatori, già allenati, ossia Bracchi e Stella, con me a San Paolo, più Giuffrida e Picardi, che ho avuto a Montirone. Per quanto mi riguarda, prediligo una squadra che sappia fare gioco: prima di scegliere il modulo, però, devo vedere all'opera chi ho a disposizione». La preparazione comincerà lunedì 17 agosto. Enrico Passerini

Organigramma

Presidente: Francesco Zappia

Vice presidente: Franca Dolfini

Direttore sportivo: Alberto Mazzoldi

Team manager: Michele Rongoni

Segretario: Roberto Rosa

Allenatore: Tiberio Mondolo

Vice allenatore: Alberto Bartolini

Preparatore portieri: Diego Delazer

Dirigente: Matteo Pletti

Dirigente: Giuseppe Filippini

La rosa

Portieri: Alessandro Loda (2002, Voluntas Montichiari), Stefano Violini (2001, Botticino).

Difensori: Maurizio Cocchetti (2001, Botticino), Damiano Giuffrida (1992), Yassine Hilmi (1989), Simone Palmiero (2001, Medole), Alessandro Picardi (1990), Patrick Saleri (2007, juniores San Carlo), Michele Scalfi (1998).

Centrocampisti: Andrea Faini (2004), Andrea Filippetti (1996, Montirone), Ilias Hilmi (2004, Castenedolo), Daniele Manera (1996), Simone Mongelli (2000, Voluntas Montichiari), Marco Stella (2005, San Paolo), Stefano Strada (1996).

Attaccanti: Alessio Bosio (2004, Paitone), Mattia Bracchi (1994, San Paolo), Gennaro Conte (2007, Juniores San Carlo), Matteo Ferroni (1991, Flero), Federico Gnanzou (2000, Botticino), Endri Samanaj (2007, juniores San Carlo).

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