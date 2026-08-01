Seconda, Cortefranca come i Beatles: obiettivo «rivoluzione»

«I Beatles negli anni Sessanta hanno cambiato la musica, noi vorremmo provare a cambiare il calcio dilettantistico». Le parole sono dell’allenatore Stefano Polini, la musica dovranno suonarla i suoi ragazzi: ma intanto c’è già una big annunciata nella prossima Seconda categoria. Si tratta del Cortefranca, che riparte praticamente da zero, chiudendo formalmente la fusione col Cortefranca Franciacorta, e rilanciando ambizioni di rilievo.
«Il percorso? L’idea è di arrivare in Promozione in cinque anni», spiega il direttore generale Gastone Landi, mentre il presidente Umberto Canfora, durante la presentazione a Il Giardino di Paderno Franciacorta, ricorda le stagioni passate, un po’ difficili. «Il progetto è di cinque anni – conferma – e dietro la prima squadra siamo riusciti a ricostruire, dalle macerie dell’Orsa Cortefranca, l’intera filiera del settore giovanile. Un lavoro silenzioso, partito nel 2011, e ora eccoci qui: avremo anche la Terza categoria Under 21 per non disperdere il nostro patrimonio di ragazzi».
Un saluto istituzionale è giunto dal sindaco di Corte Franca Diego Orlotti e dal delegato allo Sport Giacomo Ricci, che ha ricordato di avere condiviso con Polini un successo in Coppa Lombardia. «Avete una grande responsabilità - ha affermato Ricci –, perché non rappresentate solo una squadra, ma una comunità: però avete davvero tutto a disposizione per ben figurare». Landi ha parlato di ambizione, organizzazione e mentalità. «Per questo parliamo di un progetto nuovo: l’obiettivo non è vincere e basta, l’obiettivo è crescere e creare un gruppo che si consolidi nel tempo».
Il mercato
Detto che Enzo Maestrini sarà direttore dell’area tecnica, il mercato (di valore) è firmato dal direttore sportivo Nello Somma: Laveroni, Gestra, Dalola, Guizzetti, Danesi sono i nomi di prestigio. «Avere una visione comune – ha evidenziato Somma – va oltre la forza dei singoli. Noi abbiamo preso elementi di categoria superiore per alzare l’asticella della mentalità all’interno dello spogliatoio. Quest’estate abbiamo fatto una rivoluzione, nelle nostre intenzioni le prossime estati dovranno invece essere di conferma dell’ossatura. Se così sarà, avremo centrato l’obiettivo della continuità del gruppo».
Infine Polini ha ricordato come «con il Cortefranca ci siamo rincorsi a lungo. Perché stavolta ho accettato? Perché questo non è un progetto ma un programma. E perché qui non ci sono avventurieri. Tutti si riempiono la bocca di belle parole, qui vogliamo fare i fatti e dimostrare che un metodo nuovo nel calcio dilettanti è possibile, passando da programmazione, credibilità, pulizia e trasparenza. Senza rivoluzioni monche e senza fretta, ma con serietà».
Organigramma
Presidente: Umberto Canfora
Direttore generale: Gastone Landi
Direttore sportivo: Nello Somma
Allenatore: Stefano Polini
La Rosa
Portieri: Alessandro Fenini (2003, Tavernola), Massimiliano Guizzetti (1988, Bassa Bresciana).
Difensori: Matteo Albertelli (2000, Azzano Mella), Filippo Econimo (2004, svincolato)
Roberto Gritti (1986), Lorenzo Lecchi (2004, Atletico Orsa Iseo), Giorgio Marcandelli (2003, svincolato), Gianluca Mari (2005, Atletico Orsa Iseo), Matteo Minotto (1999, Atletico Villongo), Luca Pezzotti (2006).
Centrocampisti: Edoardo Bonandrini (2003, Rovato Academy), Luca Boventi (2004, Atletico Orsa Iseo), Federico Calvi (2005), Luca Gestra (1988, Gandinese), Davide Panighetti (2003, Roncadelle), Daniele Petrina (2006, San Pancrazio)
Attaccanti: Luca Alari (2004), Stefano Dalola (1986, Rovato Academy), Demis Danesi (1991, Flero), Cristian Laveroni (1996, Valtrompia), Ismael Opoku (2001, Lograto), Stefano Simoni (2005, Castrezzato).