Seconda, la Valtenesi è giovane e agguerrita

Crescere attraverso la linea verde. Questo l'obiettivo della Valtenesi, che si presenta al via del campionato di Seconda categoria con la consueta voglia di ben figurare. La scorsa stagione la squadra gialloblù non partì benissimo, ma poi scalò la classifica e concluse il campionato in quarta piazza.
In semifinale dei play off arrivò poi la sconfitta per mano della Pavoniana Gymnasium. Nuovamente ai nastri di partenza, ancora una volta con una squadra giovane, la Valtenesi punta a migliorarsi: «Dobbiamo cercare di partire meglio rispetto all'anno scorso - ha commentato in sede di presentazione il presidente Gianmarco Verdi -; l'età media è sempre molto bassa, ma stavolta abbiamo confermato quasi tutta la rosa. Di conseguenza il gruppo è affiatato e dovrebbe faticare meno nella prima parte del campionato. L'obiettivo? Possiamo puntare ancora ai play off».
Confermato alla guida della prima squadra Andrea Simbeni, che è sulla stessa lunghezza d'onda: «Non abbiamo cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, ma puntiamo a far crescere questo gruppo, che è composto da tanti giovani. L'identità della Valtenesi è quella di migliorarsi attraverso il gioco. Un obiettivo preciso sinceramente non me lo sono prefissato. Aspettiamo di vedere come vanno le cose, fiduciosi però del lavoro che abbiamo svolto». Ad occuparsi di mercato ha pensato Massimo Baruffaldi. I volti di nuovi sono Tommaso Margoni, portiere del 2006 (in arrivo dal Lugagnano); i difensori Tommaso Marchesini (2007, dal Bsv), Riccardo Tanghetti ed Emanuele Minardi (2007, entrambi dalla juniores gialloblù); i centrocampisti Denis Dragoti (2007) e Giulio Ordanini (2006), anche loro provenienti dalla cantera della Valtenesi, e Lorenzo Simpsi (2005, dalla Team Out). Soddisfatto il direttore sportivo: «Siamo felici di aver allestito una squadra giovane, rinforzata da alcuni elementi che hanno vinto il campionato Juniores. L'obiettivo deve essere quello di raggiungere gli spareggi per salire».
Organigramma
Presidente: Gianmarco Verdi
Direttore sportivo: Massimo Baruffaldi
Allenatore: Andrea Simbeni
La rosa
Portieri: Giovanni Baga (2004), Tommaso Magoni (2006, Lugagnano).
Difensori: Andrea Goffi (2004), Paolo Zambarda (2001), Nadir Amghar (2003), Andrea Gussago (2001), Mattia Baruffaldi (2003), Riccardo Tanghetti (2007, Juniores), Emanuele Minardi (2007, Juniores), Tommaso Marchesini (2007, Bsv).
Centrocampisti: Luca Castelli (2000), Duka Bledar (1999), Filippo Girardi (2001), Leonardo Premoli (2003), Andrea Zambelli (2005), Michele Sandrelli (2003), Luca Reggiani (2004), Denis Dragoti (2007, Juniores), Giulio Ordanini (2006, juniores).
Attaccanti: Mirko Simoni (2004), Nicola Quarena (2003), Andrea Leali (2002), Marco Van der Waart (2005), Lorenzo Simpsi (2005, Team Out).