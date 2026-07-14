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Seconda categoria: Roncadelle al via con la voglia del salto in Prima

Panchina affidata a Filisetti, nuovi innesti per dare maggiore spinta: la società si augura che la prossima sia davvero la stagione della promozione
Giovanni Naddeo
Il Roncadelle è atteso da un anno da protagonista - © www.giornaledibrescia.it
Il Roncadelle è atteso da un anno da protagonista - © www.giornaledibrescia.it

Una serata afosa, ma in questo periodo non è fatto strano, per la presentazione del Roncadelle, squadra che milita nel campionato di Seconda categoria, ma che punta decisamente a fare il salto in Prima.

Sono alcuni anni che la compagine del presidente Marco Pizzini tenta di abbandonare la Seconda, senza tuttavia riuscirvi. Così è stato nel campionato appena terminato. Ma la società si è rimboccata le maniche e vuole ritentarci.

Ambizioni

Il presidente Marco Pizzini è ottimista, anche se mantiene una certa prudenza dopo le esperienze non troppo positive passate: «Vero – afferma – il passato non ci ha premiato. Nella fase decisiva del campionato qualcosa è andato storto». Adesso sono cambiate tante cose, a cominciare dalla guida tecnica.
Al posto di Alessandro Paderno è giunto da Paitone Giuseppe Filisetti, tecnico che mostra di avere le idee chiare sul prossimo campionato: «Voglio essere sincero con i giocatori; esigerò serietà ed impegno. So di avere a disposizione un gruppo di giocatori validi, ma dovranno dimostrarlo sul campo».

Gruppo

Parecchi volti nuovi si sono visti alla presentazione. Dal Valtrompia è arrivato il portiere Stefano Portesi, dal Flero il terzino Brian Rodriguez e poi Davide Di Marzio dal Paitone. Il centrocampo è stato rinforzato con Pietro Vigni (Castelmella) e Gabriel Squassina (Cellatica). Il reparto avanzato vede come volto nuovo Jorge Guzman (Serle), Tommaso Arici (Rezzato) e Samuele Filippini (Calcinato).

Certamente una squadra ben assortita ed in grado di competere con tutte le altre. Il direttore sportivo, Matteo Arrighi, è ottimista: «Sono convinto che questa squadra possa competere con tutte le altre; credo che il salto di categoria sia possibile».

Organigramma

Presidente: Marco Pizzini

Direttore Sportivo: Marco Arrighi

Allenatore Giuseppe Filisetti

La rosa

Portieri: Stefano Portesi (1990), Andrea Assettini (2006)

Difensori: Brian Rodriguez (1996), Andrea Pietta (2006), Daniele Linetti (1998), Davide Di Marzio (1996), Davide Adami (2007), Nicolò Febbrari (2000), Alessandro Platto (2007).

Centrocampisti: Marcello Arrighi (1993), Marco Tracconaglia (1994), Pietro Vigni (2001), Gabriel Squassina (2005), Nicola Benaglia (2006).

Attaccanti: Marco Frassine (2007), Omar Derbal (2005), Jorge Guzman (1991), Tommaso Arici (2003), Nicola Rolfi (1998), Samuele Filippini (2006), Daniele Boventi (2008).

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