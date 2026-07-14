Seconda categoria: Roncadelle al via con la voglia del salto in Prima

Una serata afosa, ma in questo periodo non è fatto strano, per la presentazione del Roncadelle, squadra che milita nel campionato di Seconda categoria, ma che punta decisamente a fare il salto in Prima.
Sono alcuni anni che la compagine del presidente Marco Pizzini tenta di abbandonare la Seconda, senza tuttavia riuscirvi. Così è stato nel campionato appena terminato. Ma la società si è rimboccata le maniche e vuole ritentarci.
Ambizioni
Il presidente Marco Pizzini è ottimista, anche se mantiene una certa prudenza dopo le esperienze non troppo positive passate: «Vero – afferma – il passato non ci ha premiato. Nella fase decisiva del campionato qualcosa è andato storto». Adesso sono cambiate tante cose, a cominciare dalla guida tecnica.
Al posto di Alessandro Paderno è giunto da Paitone Giuseppe Filisetti, tecnico che mostra di avere le idee chiare sul prossimo campionato: «Voglio essere sincero con i giocatori; esigerò serietà ed impegno. So di avere a disposizione un gruppo di giocatori validi, ma dovranno dimostrarlo sul campo».
Gruppo
Parecchi volti nuovi si sono visti alla presentazione. Dal Valtrompia è arrivato il portiere Stefano Portesi, dal Flero il terzino Brian Rodriguez e poi Davide Di Marzio dal Paitone. Il centrocampo è stato rinforzato con Pietro Vigni (Castelmella) e Gabriel Squassina (Cellatica). Il reparto avanzato vede come volto nuovo Jorge Guzman (Serle), Tommaso Arici (Rezzato) e Samuele Filippini (Calcinato).
Certamente una squadra ben assortita ed in grado di competere con tutte le altre. Il direttore sportivo, Matteo Arrighi, è ottimista: «Sono convinto che questa squadra possa competere con tutte le altre; credo che il salto di categoria sia possibile».
Organigramma
Presidente: Marco Pizzini
Direttore Sportivo: Marco Arrighi
Allenatore Giuseppe Filisetti
La rosa
Portieri: Stefano Portesi (1990), Andrea Assettini (2006)
Difensori: Brian Rodriguez (1996), Andrea Pietta (2006), Daniele Linetti (1998), Davide Di Marzio (1996), Davide Adami (2007), Nicolò Febbrari (2000), Alessandro Platto (2007).
Centrocampisti: Marcello Arrighi (1993), Marco Tracconaglia (1994), Pietro Vigni (2001), Gabriel Squassina (2005), Nicola Benaglia (2006).
Attaccanti: Marco Frassine (2007), Omar Derbal (2005), Jorge Guzman (1991), Tommaso Arici (2003), Nicola Rolfi (1998), Samuele Filippini (2006), Daniele Boventi (2008).