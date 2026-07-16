Botticino: linea verde e rinnovamento per disputare una buona Seconda

Linea verde e tanta voglia di stupire: questo il Botticino versione 2026/'27, presentato nei giorni scorsi al Ristorante Pizzeria Boifava di Rezzato. I rossoblù, che hanno vinto la Terza categoria nel 2024/'25, sono stati protagonisti di un buon campionato in Seconda, dove hanno chiuso all'ottavo posto, più vicini alla zona play off che ai play out.
Novità
In questa stagione la squadra si presenta però profondamente rinnovata. A spiegarlo è il presidente Eugenio Monti: «Questo lo consideriamo come un anno zero, perchè abbiamo cambiato tutta la dirigenza e il consiglio. Pure l'allenatore è nuovo (Flavio Diana, ndr) e in prima squadra sono saliti tanti giovani dell'Under 21. Abbiamo cercato giocatori motivati che fossero allo stesso tempo bravi ragazzi. L'obiettivo? Fare bella figura, anche se non bisogna mai porsi dei limiti: la ciliegina sulla torta sarebbe raggiungere i play off».
Diesse
Nuovo anche colui che si è occupato del mercato, ovvero Giuseppe Scalvini: «Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, centrando tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La rosa è abbastanza ampia e riteniamo che sia completa ma potremmo decidere di prendere ancora un difensore, anche se non è strettamente necessario. La scelta dell'allenatore? L'ho fatta io. Mi prendo volentieri tutta la responsabilità. Lo conosco da tempo e so che può lavorare bene con questa squadra».
Giocatori
Sono tantissimi i volti nuovi del Botticino. Solo cinque i confermati: il portiere Sebastiano Bera (2004), i difensori Francesco Zamboni (2000) - che sarà anche il capitano della squadra - e Luca Bonatelli (2005), i centrocampisti Davide Scolari (2006) e Giovanni Matis (2004). Dall' Under 21 sono stati promossi 12 elementi, tutti classe 2005. Sette giocatori, invece, vengono da fuori: dal Real Dor il portiere Juli Ndoj ('00) e il centrocampista Tidiane Diallo ('03). Dal Prevalle il difensore Michele Vezzoli ('03), il centrocampista Davides Landazuri Prado ('02) e la mezza punta Andrea Peroni ('96). Dal Gsr il centrocampista Alberto Ghidoni ('99) e la punta Fabrizio Biglietti ('98).
Allenatore
Flavio Diana, il nuovo tecnico, ringrazia per la fiducia della società e commenta: «Sono abituato ad allenare squadre più esperte, ma ho scelto di accettare subito questa sfida. Non conosco ancora nessuno, ma non vedo l'ora di farlo. Il modulo? Dipende da chi ho a disposizione. Mi piacerebbe giocare con la difesa a tre, ma lo deciderò più avanti, quando avrò modo di cogliere le caratteristiche tecniche e tattiche di tutti i giocatori».
Sindaco
Chiusura con il sindaco di Botticino, Paolo Apostoli, presente all'appuntamento insieme all'assessore allo sport Elisabetta Tolaini: «È un piacere sostenere questa bellissima realtà, che ha tanta voglia di rilanciarsi. Ci terremmo a smussare quelle difficoltà logistiche e pratiche legate all'assenza di un impianto sportivo a gestione diretta. È un impegno che ci prendiamo, perchè vorremmo fare in modo che tutto il tessuto sportivo botticinese sia in armonia”. La preparazione della squadra prenderà il via il 20 agosto.
Organigramma
Presidente: Eugenio Monti
Vice presidente: Enrico Loda
Direttore sportivo: Giuseppe Scalvini
Allenatore: Flavio Diana
Preparatore portieri: Ernesto Rozzini
ROSA
Portieri: Juli Ndoj ('00, Real Dor), Sebastiano Bera ('04).
Difensori: Filippo Loda ('05, U21), Samuel Vono ('05, U21), Michele Rumi ('05, U21), Nicola Balbi ('05, U21), Alessio Bianchini ('05, U21), Michele Vezzoli ('03, Prevalle), Francesco Zamboni ('00), Luca Bonatelli ('05), Alessio Bodei ('05, U21).
Centrocampisti: Alberto Ghidoni ('99, Gsr), Tommaso Smussi ('05, U21), Alessandro Doria ('05, U21), Davide Scolari ('06), Giovanni Matis ('04), Tidiane Diallo ('03, Real Dor), Davides Landazuri Prado ('02, Prevalle), Francesco Sanna ('05, U21).
Attaccanti: Stefano Tognazzi ('05, U21), Andrea Peroni ('96, Prevalle), Lorenzo Casali ('05, U21), Davide Vavassori ('05, U21), Fabrizio Biglietti ('98, Gsr).