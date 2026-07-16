Botticino: linea verde e rinnovamento per disputare una buona Seconda

Cambi sia nella dirigenza sia nello staff tecnico con l’arrivo in panchina di Flavio Diana. E nella rosa un mix tra giocatori più esperti e giovani provenienti dall’Under 21

Enrico Passerini 16 luglio 2026 3 ' di lettura

Per il Botticino una stagione in cui ripartire con tante ambizioni - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti presentazioni dilettanti 2026Seconda categoriaBotticino Calcio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...