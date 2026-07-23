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Prima categoria, il Castel Mella vuole alzare l’asticella

Organico rivoluzionato con ben dodici nuovi innesti, in panchina resta Lanzi
Matteo Beltrami
Il Castel Mella - © www.giornaledibrescia.it
Il Castel Mella - © www.giornaledibrescia.it

A Castel Mella c’è voglia di alzare l’asticella, di andare oltre l’ostacolo, lasciandosi alle spalle il comunque buon settimo posto della passata stagione. «Il primo obbiettivo raggiunto crea un obbiettivo più grande, e quello più grande quello più bello», afferma il confermato allenatore Cristiano Lanzi, alla quarta stagione alla guida della società iscritta al campionato di Prima categoria. Una crescita costante quella del Castel Mella - dopo la convincente promozione di due anni fa dalla Seconda -, e per la stagione che inizierà dopo l’estate c’è l’intenzione di proseguire su questa traiettoria, partendo da un organico rivoluzionato, che conta ben dodici nuovi innesti, su ventotto effettivi, rispetto allo scorso campionato.

Le parole

«Per me questo è un anno zero - sostiene Lanzi -, perché più di tre anni in una società non sono mai stato». La rosa ha perso sicuramente elementi importanti, «uomini di spogliatoio, gente che era con me da anni e anni, e un giocatore importante come Boateng. Ma devo ringraziare la società per i grossi sacrifici che ha fatto per darmi una mano», ha proseguito il tecnico bresciano. La corposa campagna acquisti ha portato in dote diversi giocatori dalla Voluntas Montichiari, come Pasini e Jalal, acquisti di qualità per la categoria, sempre all’insegna «del sacrificio e della corsa», secondo i dettami di Lanzi.

A sentire il presidente Francesco Fornito, «l’allenatore è un vincente, e sono molto contento che sia rimasto. I risultati parlano da soli e gli danno ragione. La campagna acquisti di quest’anno è servita a sostituire i giocatori persi, e penso che la rosa sia migliorata rispetto a quella della scorsa stagione». E allora non resta che attendere il responso del campo, che avrà l’ultima parola sulle ambizioni di questo rinnovato Castel Mella. La preparazione comincerà il 17 agosto. La prima amichevole è fissata per il 20, contro il Real Leno.

Organigramma

Presidente: Francesco Fornito

Direttore generale: Luigi Ramponi

Allenatore: Cristiano Lanzi

La rosa

Portieri: Alessandro Violini (1984), Suedi Muca (2004), Leonardo Vigilati (2004, Castiglione).

Difensori: Andrea Baronio (2006, Pralboino), Marco Corsini (1993), Matteo Este (1996), Lorenzo Locatelli (2003, Voluntas Montichiari), Federico Nervi (2002), Mattia Ongarini (2004), R iccardo Paini (2004, Voluntas Montichiari), Luca Passera (1997, Bagnolese), Giovanni Torri (1996).

Centrocampisti: Luca Baronio (2006, Pralboino), Luca Belshi (2008, Bsv Garda), Andrea Bordiga (1997), Paolo Cenedella (2003), Federico Gabossi (2006), Ismael Jalal (1992, Voluntas Montichiari), Alessandro Mastrototaro (2006), Luca Pasinetti (1994), Gabriele Racioppa (1998, Concesio), Riccardo Zamunaro (2003, Voluntas Montichiari).

Attaccanti: Filippo Curcio (1994), Mattia Gerri (2000, Us Flero), Alessandro Lefons (2005), Mattia Manenti (1997), Gabriele Maggi (2002), Giacomo Piccaluga (2003, Montirone).

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