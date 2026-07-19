Ponte Zanano: storia e continuità tecnica per brillare in Seconda

La continuità è il segreto vincente della Polisportiva Ponte Zanano, pronta a ripartire nel palcoscenico della Seconda categoria con rinnovate ambizioni. Nel corso della presentazione ufficiale, sono state tracciate le linee guida della nuova avventura.
Storia
«Il nostro percorso è iniziato nel 1973 - sottolinea l’amministratore unico Osvaldo Guerini -. La matricola della nostra Polisportiva è una delle più longeve della provincia, siamo pertanto orgogliosi del lavoro che continuiamo a portare avanti. La prima squadra è il fiore all’occhiello della nostra realtà, proseguiamo con un progetto orientato alla continuità tecnica nel quale il presidente Michele Ventura è uno dei pilastri».
Sulla strada della crescita, la valorizzazione dei giovani rappresenta un altro elemento cardine del progetto. «Come Polisportiva stiamo cercando di ampliare anche il nostro settore giovanile - osserva ancora Guerini -. Abbiamo a disposizione una formazione Under 19, che potrà fare da serbatoio alla prima squadra. Inoltre presentiamo ai nastri di partenza anche una squadra nella Juniores provinciale e una compagine nell’Under 13».
Tecnico confermato
La continuità viene rispecchiata dalla scelta di puntare, per il decimo campionato consecutivo, sulla conferma in panchina di mister Alfredo Rovetta. «Siamo convinti di avere allestito un organico di qualità. Il gruppo è l’elemento che fa la differenza in queste categorie».
La campagna acquisti è stata condotta dal direttore sportivo Matteo Pedretti. Sono state molte le conferme, alle quali si sono aggiunti gli innesti del portiere Paterlini, dei difensori Minelli, Tameni e Olivari e della punta Armanasco. «Già l’anno scorso avevamo capito di avere delle persone valide nel nostro gruppo - sottolinea Pedretti -. Quest’anno ci sono cinque nuovi inserimenti, che penso ci possano far compiere il salto di qualità. Altrettanto prezioso potrà essere l’apporto dei giovani dell’Under 19. Credo che potremo puntare ad un campionato di vertice».
Organigramma e rosa
Presidente Michele Ventura
Direttore sportivo Matteo Pedretti
Allenatore Alfredo Rovetta
Portieri Andrea Baresi (’88), Stefano Paterlini (’06)
Difensori Eliezer Ampaw 8’06), Francesco Calabrò (’99), Niccolò Guerra (’99), Alberto Minelli (’95), Nicola Olivari (’06), Alessandro Ottelli (’04), Andrea Rovetta (’98), Alessandro Tameni (’96)
Centrocampisti Davide Bettoni (’03), Andrea Desoli (’03), Diabe Konate (’04), Stefano Pedretti (’95), Luca Quacquarini (’90), Davide Reboldi (’99), Davide Veronese (’04)
Attaccanti Romin Armanasco (’04), Alessio Belleri (’98), Nicola Belleri (’03), Federico Pedrali (’05), Simone Reali (’89), Stefano Rivetti (’95)