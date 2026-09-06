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Partenza falsa per le bresciane in serie D: tris di sconfitte

Dopo la Pavonese ko nell’anticipo, tracollo della Pro Palazzolo in Valcalepio e battuta d’arresto del Rovato a Ciserano
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Non basta alla Pro Palazzolo il gol di Gabriele Scidone - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Non basta alla Pro Palazzolo il gol di Gabriele Scidone - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Partenza falsa per le bresciane in serie D. Dopo la Pavonese nell’anticipo (1-0 in casa del Chievo, nonostante il rigore parato da Vino), vanno ko in trasferta anche Pro Palazzolo e Rovato nella prima di campionato: capitombolo dei biancocelesti a Grumello contro la Calepina (5-1), sconfitta all’inglese per i rovatesi a Ciserano (2-0).

Capitombolo Palazzolo

Mai in partita la Pro di Mauro Belotti. A Grumlelo è già sotto di tre reti al 41’ dopo i gol di Ciarmoli (15’), Ronzoni (18’) e Belotti (41’), la rete di Gabriele Scidone al 45’ è un sussulto che non ha seguito nella ripresa perché nel finale una doppietta in rapida successione di Ekuban (84’ e 86’) fissa il 5-1.

Rovato sconfitto

Zero punti anche per la formazione di Aldo Terletti: sul campo della Virtus Ciserano Bergamo franciacortini sconfitti con un gol per tempo per effetto delle reti di Fornari (22’ pt) e Gervasoni (9’ st).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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