L’Odolo riparte dalla delusione per farne un trampolino di lancio

I valsabbini hanno perso lo scorso campionato alla penultima giornata e saranno di nuovo al via in Seconda

Enrico Passerini 18 luglio 2026 3 ' di lettura

La rosa dell'Odolo al raduno Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti OdoloSeconda Categoriapresentazioni dilettanti 2026Odolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...